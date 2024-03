BLACKPINK＆村上隆氏のコラボコレクションが「MUSINSA」にて限定発売！ポップアップストアも開催

韓国の最新ファッション、カルチャー等の魅⼒を世界に発信する「MUSINSA(ムシンサ)」グローバルストアが、Takashi Murakami x BLACKPINK “IN YOUR AREA” の限定コレクションアイテムをオン・オフラインストアで発売する。今回のコレクションは、独創的でユニークな芸術性で注目される村上隆氏と、世界的に愛されるアーティストでありファッションアイコンでもあるBLACKPINKの、2回目のコラボレーションだ。昨年、発売した第一弾のコレクションアイテムは、世界最大アートフェアの一つである「Art Basel Miami Beach (アート・バーゼル・マイアミ・ビーチ)」で公開され、大きな話題となった。

第二弾となる今回のコラボ商品が、日本ではMUSINSAグローバルストアで限定発売される。Tシャツ、フーディ、ボンバージャケットをはじめとするアパレルから、トートバッグ、キーリング、ステッカーなどのファッション雑貨、アクセサリー等の全13種が特設サイトから購入できる。また、今回のコレクションで初披露となる村上隆氏がデザインした限定版ライトスティックも、オフラインポップアップストアとオンラインにて公開&限定販売される。同コレクションは、3月29日からオンライン・オフラインでの販売がスタートし、3月29日から3月31日まで「MUSINSA」は、渋谷パルコでオフラインのポップストアを開催する。コラボレーションのムードを再現し、アイテムだけでなく、今回のコラボレーションの雰囲気まで楽しむことが出来る空間を「MUSINSA」がプロデュースする。オンラインでは、3月31日以降も引き続き販売を行い、日本全国へTakashi Murakami x BLACKPINK “In Your Area”コラボコレクションを届ける。MUSINSA関係者は「モダンカルチャーを代表するアイコニックな2組のアーティストのコラボレーションを、MUSINSAから、皆様にお届けすることができ大変嬉しく思っている。BLACKPINKを愛するファンの皆さんはもちろん、村上隆氏のユニークな世界に関心を持つ多くの方々へ、新鮮な経験を提供する機会になることを願っている」と伝えた。

■商品情報

「Takashi Murakami x BLACKPINK “IN YOUR AREA”」

【発売日】

3月29日(金)午後12時〜発売開始



【商品情報】

・Takashi Murakami + BLACKPINK Signature T-Shirt:\10,000(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Pandakashi Dreams Long Sleeve Shirt:\13,500(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Pandakashi Dreams Hoodie:\18,500(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Tote Bag:\6,000(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Pandakashi Sticker Set:\3,000(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Enamel Pin:\3,000(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK FLOWER GO WALK Tamagotchi:\13,500(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Light Stick Collectible:\18,500(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Flower Keychain (Pink/Black): \7,000(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Photocard Holder:\7,000(税抜き)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Lanyard-OS:\2,500(税抜き)



<予約販売のみ>

・Takashi Murakami + BLACKPINK Bomber Jacket

・Takashi Murakami + BLACKPINK Flower Pillow (30cm)

・Takashi Murakami + BLACKPINK Flower Keychain (Pink/Grey)



■ポップアップストア概要

Takashi Murakami x BLACKPINK “In Your Area”ポップアップストア

【開催日時】

3月29日(金)〜31日(日)11:00~21:00



【会場】

渋谷PARCO 5階 ポップアップスペース:東京都渋谷区宇田川町15-1



※ポップアップストアへの入場に関して

MUSINSAグローバルアプリのダウンロードと会員登録を確認させて頂いてからのご入場となりますので、事前にご登録をいただけますと幸いです。



コラボコレクションに関するお問い合わせ先:global-mkt-g@musinsa.com



