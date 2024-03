2023年11月に全国劇場公開されたPay money To my Painのドキュメンタリー映画 『SUNRISE TO SUNSET』が、DVD / Blu-rayとなって5月8日にリリースされることが決定した。結成からボーカルKの急逝による活動休止までを追った映画本編では、一夜限りの奇跡の復活となった<BLARE FEST.2020>でのライブもノーカット収録。ONE OK ROCKのTaka、coldrainのMasato をはじめとした後輩バンドのボーカリスト達が紡いだスペシャルなライブは必見だ。

『SUNRISE TO SUNSET / From here to somewhere』



■Blu-ray:Blu-ray3枚組 / WPXL-90314~90316 / 税込¥10,890

■DVD:DVD3枚組 / WPBL-90648〜90650 / 税込¥8,800

※初回仕様:封入特典あり



DISC1:「SUNRISE TO SUNSET」

DISC2:「INTERVIEWS(UNRELEASED FOOTAGE)」

DISC3:「From here to somewhere」

関連リンク

◆Pay money To my Pain オフィシャルサイト

さらに、未収録の関係者インタビューに加え、Kの急逝から1年後となった2013年に開催され、ファンの間では映像化が熱望されていたPTP活動休止前ラストライブ<From here to somewhere>も初映像化して収録。『SUNRISE TO SUNSET / From here to somewhere』というタイトルで、見応えたっぷりの3枚組で発売となる。現在、トレーラー映像も公開中だ。