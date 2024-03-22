岡崎体育が、自身初となる配信EP『Suplex』を3月27日にリリースする。

岡崎体育の2024年一発目となるリリース『Suplex』（読み：スープレックス）は、2021年10月リリースの4thアルバム『FIGHT CLUB』以来、約2年半ぶりのオリジナル作品だ。

EPには岡崎体育の新境地とも言える楽曲「Rebirth」、ライブでも披露され反響を得ている「Insane」「宇宙と長野」、昨年アナログ盤のみでのリリースとなった「サブマリン」ほか、全5曲を収録。

さらに配信ジャケット写真も公開となり、リリースを記念したキャンペーンが開催されることも決まっている。

また、3月21日に岡崎体育のXにて突如数秒の映像が投稿され、26日夜に新MVを公開することが明らかに。こちらも話題となっている。



配信EP『Suplex』


2024年3月27日（水）配信Release
AppleMusic「Pre-Add」＆Spotify「Pre-Save」受付開始
https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2024032109413868Fa4uuKV6oJ&openExternalBrowser=1
※事前登録頂くと楽曲リリース後、ご自身のライブラリに自動で追加されます

▼収録曲　※順不同
「Rebirth」
「Insane」
「宇宙と長野」
「サブマリン」
ほか全5曲入り

＜岡崎体育 Zepp Tour 2024＞

2024年
4月14日（日）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜無神経ペガサス〜
＠神奈川：KT Zepp Yokohama

4月21日（日）
岡崎体育　Zepp Tour 2024〜社会派ケンタウロス〜
＠北海道：Zepp Sapporo

4月27日（土）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜冷静ドラゴン〜
＠愛知：Zepp Nagoya

4月29日（月・祝）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜心配性ケルベロス〜
＠福岡：Zepp Fukuoka

5月12日（日）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜献身的グリフォン〜
＠大阪：Zepp Osaka Bayside

6月2日（日）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜低姿勢ドラキュラ〜
＠東京：Zepp DiverCity (TOKYO)

チケット一般発売中
▼お申し込みはこちら
ぴあ：https://w.pia.jp/t/okazakitaiiku-zepp/
e+：https://eplus.jp/okazakitaiiku-zepp/
ローソン：https://l-tike.com/okazakitaiiku/