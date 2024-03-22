岡崎体育、自身初の配信EP「Suplex」リリース決定
岡崎体育が、自身初となる配信EP『Suplex』を3月27日にリリースする。
岡崎体育の2024年一発目となるリリース『Suplex』（読み：スープレックス）は、2021年10月リリースの4thアルバム『FIGHT CLUB』以来、約2年半ぶりのオリジナル作品だ。
EPには岡崎体育の新境地とも言える楽曲「Rebirth」、ライブでも披露され反響を得ている「Insane」「宇宙と長野」、昨年アナログ盤のみでのリリースとなった「サブマリン」ほか、全5曲を収録。
また、3月21日に岡崎体育のXにて突如数秒の映像が投稿され、26日夜に新MVを公開することが明らかに。こちらも話題となっている。
【告知】 pic.twitter.com/ZHpFej7uGy- 岡崎体育@Zeppツアーチケット発売中 (@okazaki_taiiku) March 21, 2024
配信EP『Suplex』
2024年3月27日（水）配信Release
AppleMusic「Pre-Add」＆Spotify「Pre-Save」受付開始
https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2024032109413868Fa4uuKV6oJ&openExternalBrowser=1
※事前登録頂くと楽曲リリース後、ご自身のライブラリに自動で追加されます
▼収録曲 ※順不同
「Rebirth」
「Insane」
「宇宙と長野」
「サブマリン」
ほか全5曲入り
＜岡崎体育 Zepp Tour 2024＞
4月14日（日）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜無神経ペガサス〜
＠神奈川：KT Zepp Yokohama
4月21日（日）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜社会派ケンタウロス〜
＠北海道：Zepp Sapporo
4月27日（土）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜冷静ドラゴン〜
＠愛知：Zepp Nagoya
4月29日（月・祝）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜心配性ケルベロス〜
＠福岡：Zepp Fukuoka
5月12日（日）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜献身的グリフォン〜
＠大阪：Zepp Osaka Bayside
6月2日（日）
岡崎体育 Zepp Tour 2024〜低姿勢ドラキュラ〜
＠東京：Zepp DiverCity (TOKYO)
チケット一般発売中
▼お申し込みはこちら
ぴあ：https://w.pia.jp/t/okazakitaiiku-zepp/
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