YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第420回公開の詳細が発表となった。第420回は、韓国を初め世界で活躍するボーイズグループRIIZEが初登場。SM Entertainmentから昨年9月にデビューしたばかりのRIIZEが今回披露するのは、デビュー曲「Get A Guitar」だ。SNSを中心に世界中でバイラルヒットした本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りにて日本のメディア初パフォーマンス。その模様は、3月22日(金)22時よりプレミア公開される。◆ ◆ ◆■RIIZE コメント「「THE FIRST TAKE」というタイトル通り、本当に一発撮りになるとは思ってもみませんでした。すごく緊張しましたが、楽しい経験をさせていただきました。この瞬間にしか出せない音を伝えたいという想いがありました。それをしっかり表現できたと思います!」◆ ◆ ◆