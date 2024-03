5月10日(金)から5月12日(日)までの3日間、幕張メッセとZOZOマリンスタジアムで開催される<KCON JAPAN 2024>のアーティストラインナップが公開された。今回公開されたのは、&TEAM、8TURN、BOYNEXTDOOR、ILLIT、INI、JO1、JUNG YONG HWA、Kep1er、KEY、ME:I、NCT WISH、 NiziU、P1Harmony、 Red Velvet、TAEYEON、TEMPEST、TWS、xikers、YENA、ZEROBASEONEの計20チーム。

<KCON JAPAN 2024>

開催日:2024年 5月10日(金)〜 12日(日)

開催場所:幕張メッセ,ZOZOマリンスタジアム(5月11日、12日)

主催:CJ ENM

公式サイト:http://kconjapan.com

公式 X https://twitter.com/kconjapan

公式 Instagram https://www.instagram.com/kconjapan 開催日:2024年 5月10日(金)〜 12日(日)開催場所:幕張メッセ,ZOZOマリンスタジアム(5月11日、12日)主催:CJ ENM公式サイト:http://kconjapan.com公式 X https://twitter.com/kconjapan公式 Instagram https://www.instagram.com/kconjapan

また、CJ ENM音楽コンテンツ本部のシム・ジュンボム本部長は「本格的なK-POP Fan&Artist Festivalとして飛躍す る一年であるだけに、歴代級規模のマルチステージを展開し、フェスティバル化されたコンテンツを通じてアーティストとファンの皆に差別化された機会を披露する計画」とし、「特にK-POPファン文化からグローバルZ 世代のトレンドまで多彩に楽しめる場を用意する」と抱負を明らかにした。2012年アメリカを皮切りに12年間、全世界の各地域で開催されてきた<KCON>は、K-POPアーティストと全世界のファンが出会い、一緒に作っていく唯一無二のフェスティバルで、現在までオフライン観客数は165万人に達する。ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved