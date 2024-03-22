＜KCON JAPAN 2024＞にKep1er、ME:I、NiziU、INI、JO1、TWS、ZEROBASEONEら
5月10日(金)から5月12日(日)までの3日間、幕張メッセとZOZOマリンスタジアムで開催される＜KCON JAPAN 2024＞のアーティストラインナップが公開された。
今回公開されたのは、&TEAM、8TURN、BOYNEXTDOOR、ILLIT、INI、JO1、JUNG YONG HWA、Kep1er、KEY、ME:I、NCT WISH、 NiziU、P1Harmony、 Red Velvet、TAEYEON、TEMPEST、TWS、xikers、YENA、ZEROBASEONEの計20チーム。
2012年アメリカを皮切りに12年間、全世界の各地域で開催されてきた＜KCON＞は、K-POPアーティストと全世界のファンが出会い、一緒に作っていく唯一無二のフェスティバルで、現在までオフライン観客数は165万人に達する。
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＜KCON JAPAN 2024＞
開催場所：幕張メッセ,ZOZOマリンスタジアム(５月11日、12日)
主催：CJ ENM
公式サイト：http://kconjapan.com
公式 X https://twitter.com/kconjapan
公式 Instagram https://www.instagram.com/kconjapan