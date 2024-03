セガが手掛けるプリクラ機「i my merry(アイ マイ メリー)」では、2024年3月22日発売のNintendo Switch用ソフト『プリンセスピーチ Showtime!』とのコラボイベントを開催中!

コラボイベント「i my merry with PRINCESS PEACH」の期間中、「ピーチ姫」のスタンプやシールで自分だけのオリジナルプリを作ることができます☆

セガ「プリンセスピーチ Showtime!」コラボイベント「i my merry with PRINCESS PEACH」

開催期間:2024年3月21日(木)〜4月22日(月)

対象機種:「i my merry」

対象店舗:全国の「i my merry」設置店舗

展開内容:スタンプ全14種、らくがきフレーム全5種

2024年3月22日発売された、ピーチが主役のNintendo Switch用ソフト『プリンセスピーチ Showtime!』

たくさんの舞台が上演されている「キラメキ劇場」にやってきたピーチ姫御一行。

そこに突如現れた「グレープ劇団」により、劇場が乗っ取られてしまいます。

悲劇と化した舞台を救うため、ピーチはグレープ劇団に立ち向かいます。

そんな『プリンセスピーチ Showtime!』の発売を記念して、セガのプリクラ機「i my merry(アイ マイ メリー)」にて、コラボイベント「i my merry with PRINCESS PEACH」を開催。

期間中は、「ピーチ姫」デザインのスタンプ全14種と、らくがきフレーム全5種が登場。

スタンプには「ピーチ姫」になりきれるデザインのほか、スーパーキノコや、スーパースター、ハテナブロックなどかわいいデザイン14種類をラインナップ。

フレームデザインには、『プリンセスピーチ Showtime!』のロゴや「キノピオ」たちが並んだデザインなど全5種類が用意されています。

さらに期間中は「i my merry(アイ マイ メリー)」のプリ機が「ピーチ姫」の特別デザインに模様替えされます☆

プリクラ機『i my merry』概要

幅広キャッチライトが入った‟うるうる丸目”と、スッキリしながら甘さもある‟ばぶ小肌”加工により、おしゃれな雰囲気とかわいらしさを詰め込んだ‟あか抜けベビーフェイス盛れ”な写りが特徴のプリクラです。

らくがきでは、 4つの色タイプで分けられている‟パーソナルシーズンメイク”で、自分に合うメイクが簡単に選べます。

らくがき前に4タイプのメイクの写りが確認できるので、自分に似合う色が分からない方でも好みのメイクを見つけることができます。

また、余白を調整して、自分好みのおしゃれなプリが楽しめる‟ワイド余白”、らくがきが苦手な方でもワンタッチでおしゃれなプリに仕上がる‟おしゃテンプレ”機能のほか、シールデザインやフィルターもトレンドに合ったものを豊富に揃えています。

さらに、シンガーソングライター・有華が歌う『Baby you』を撮影ブースやらくがきブースで聴くことができ、‟おしゃガーリー”な世界観を一層楽しむことができます。

「ピーチ姫」デザインのスタンプやフレームで自分だけのプリクラを作れるコラボイベント。

2024年4月22日(月)までの期間で開催されている、「i my merry(アイ マイ メリー)」とNintendo Switch用ソフト『プリンセスピーチ Showtime!』のコラボイベント「i my merry with PRINCESS PEACH」の紹介でした☆

©SEGA

© Nintendo Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です

※「プリント倶楽部(R)」および「プリクラ(R)」は、株式会社セガの登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピーチ姫のスタンプ&フレームでプリクラをデコレーション!セガ「プリンセスピーチ Showtime!」コラボイベント appeared first on Dtimes.