2236644 ZEROBASEONE「THE FIRST TAKE」初登場が話題…日本語での歌唱に絶賛の声

日本デビューを果たしたZEROBASEONEの「THE FIRST TAKE」の歌唱映像が連日話題になっている。ZEROBASEONEは最近、「THE FIRST TAKE」に初登場。日本デビューシングル「ゆらゆら -運命の花-」に収録された「In Bloom(Japanese ver.)」を披露した。「D-1 Be The One! こんにちは、ZEROBASEONEです!」と明るい挨拶をした彼らは、日本語で「よろしくお願いします」「今日、頑張りましょう!」と気合を入れた。

メンバーたちは速いテンポの音楽に合わせて日本語で歌い、パートによって力強く、また優しい歌声を披露。感情のこもった歌唱で注目を集めた。視聴者からは「日本人メンバーが1人もいないのに発音が綺麗すぎる」「字幕なしでも日本語が聞き取りやすい」「歌声が本当に好き」「一発撮りでこんなに上手なのはすごい」など、絶賛のコメントが殺到している。歌唱映像は公開から約1週間たった現在も人気急上昇中の音楽にランクインしており、人気を証明した。ZEROBASEONEは日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」を3月20日(水)にリリース。19日、20日と2日連続でオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得した。彼らは本日放送される「ミュージックステーション」、3月30日放送の初冠番組「ZEROBASEONEの目指せNO․1」、4月1日放送の「CDTVライブ!ライブ!」に出演。さらに明日から2日間、Kアリーナ横浜で日本初のファンコンサート「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」を開催する。