野外フェスティバル『CAMPASS 2024』最終追加アーティスト発表＆出演日解禁

2024年5月25日(土)、26日(日)の2日間、、千葉県柏市しょうなん夢ファームで開催される野外フェスティバル『CAMPASS 2024』の最終アーティスト発表と出演日が発表された。

(C)2024 CAMPASS project.

(C)2024 CAMPASS project.

野外フェスティバル『CAMPASS』は2017年から開催され、自然豊かな森の中で家族連れでも楽しめるフェスとして人気を博している。

(C)2024 CAMPASS project.

最終追加アーティスト発表では、今回もジャンル・シーンに捉われないアーティスト14組が発表され、さらに出演日もあわせて発表された。

■5月25日(土) [Day1]出演アーティスト

ANORAK!/ASPARAGUS/Awesome &roid/FOUR GET ME A NOTS/ISW/Jaws Patrick America/johann/KOTORI/LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS/mabuta/Maki/Northern19/RAZORS EDGE/SHIZUKU/SpecialThanks/The Nerdy Jugheads/TNX/TORTIONALS/With A Splash/yellow gang/スチャダラパー/ナードマグネット

■5月26日(日) [Day2]出演アーティスト

39degrees/Bearwear/Dugongs/either/ENTH/FILTER/odd/ONIONRING/ROMEOROCKS/SEE YOU SMILE/SEVENTEEN AGAiN/SKINHEAD GIRL/THE CHERRY COKE$/THE LOCAL PINTS/wakamiya/waterweed/YONA YONA WEEKENDERS/YOUR SONG IS GOOD/ZiPPY/思い出野郎Aチーム

(C)2024 CAMPASS project.

(C)2024 CAMPASS project.

また発表にあわせチケットの一般発売も開始された。多彩なコンテンツが楽しめる2日間、野外フェスティバル『CAMPASS 2024』に参加してみたい。