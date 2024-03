【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■曲順未完のアルバムと言われる『EACH TIME』はジャケットも未完だったのでは!?――そんな架空のコンセプトに基づくTシャツ5種がビームスより登場!

大滝詠一の代表アルバム『EACH TIME』発売40周年記念盤『EACH TIME 40th Anniversary Edition』がリリースされ、3月20日付のオリコンデイリーアルバムランキングで40年ぶりに1位を獲得。大きな話題となっている。

『EACH TIME』は、1984年3月21日に発表されたソロ名義としては6枚目、オリジナル・スタジオフルアルバムとしては大滝生前最後の作品。 はっぴいえんど時代からの盟友・松本隆作詞による、まるで音で奏でる短編小説集のようなオリジナル盤の発表以降、“毎回曲順を変えて”何度もリリースが続く非常に人気の高い作品であり、[曲順未完のアルバム]とも言われている。

そして、このたび、<TOKYO CULTUART by BEAMS(トーキョー カルチャート by ビームス)>では、“曲順未完のアルバムと言われる『EACH TIME』はジャケットも未完だったのでは!?”という、架空のコンセプトで、<TOKYO CULTUART by BEAMS>と親交の深い5名のアーティスト(金安 亮、小磯竜也、tree13、NONCHELEEE、Rimo)をあらたにピックアップ。

それぞれのアーティストが描き下ろした、ジャケットデザインを施したTシャツ5種類の予約販売が、アルバム発売40周年を迎える3月21日よりスタートした。独創性に溢れたデザインは一見の価値ありだ。

■『EACH TIME』架空のレコードジャケットTシャツ

予約販売:2024年3月21日(木)~

お渡し時期:4月下旬予定

販売店舗:ビームス公式オンラインショップ

リリース情報

2024.03.21 ON SALE

ALBUM『EACH TIME』

2024.03.21 ON SALE

BOX『EACH TIME VOX』

Tシャツの詳細はこちら ※ビームス公式サイト

https://www.beams.co.jp/news/3958/

『EACH TIME 40th Anniversary Edition』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/EACHTIME40th/

大滝詠一 OFFICIAL SITE

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/

『EACH TIME』