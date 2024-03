【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『乃木恋』『サクコイ』『ひなこい』のショートドラマは、3月30日24時に同時プレミア配信!

乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の公式恋愛シミュレーションゲーム『乃木恋』『サクコイ』『ひなこい』のショートドラマが一挙配信されることが決定した。

坂道シリーズのスマートフォン向けゲームアプリでは、3月22日よりそれぞれ3タイトルの特別キャンペーン――『乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~』では8周年キャンペーン、『サクコイ』では三期生入学キャンペーン、『ひなこい』では新学期キャンペーン――が開催中。

これらキャンペーンの開催を記念して、3月31日より、アプリ内イベント配信およびショートドラマが3タイトル、それぞれの公式YouTubeにて同時プレミア配信される。さらに、アプリ内では、ログインするだけで視聴可能な、ショートドラマの本編未公開映像、計12本の配信も決定した。

また、3月31日から4月14日まで、それぞれのキャンペーン開催を記念した、アプリ内特別イベントも開催。

春は“恋が始まる季節”という世界観のもと、3タイトルそれぞれで「恋春」「コイハル」「こいはる」と題したイベントをプレイして、各グループのメンバーランキング上位に入ることでオリジナルグッズを手に入れることができる。

また、イベント開催記念のデジタルカードガチャが実施される他、今からゲームを始める初心者でも楽しめるよう、ガチャ最大100連が無料になるログインボーナスなど、盛りだくさんの内容となる。

ショートドラマには、乃木坂46から遠藤さくら、賀喜遥香、一ノ瀬美空、井上和、櫻坂46からは遠藤理子、谷口愛季、的野美青、山下瞳月、日向坂46からは金村美玖、小坂菜緒、上村ひなの、藤嶌果歩がそれぞれ出演。動画は、3月30日24時(3月31日0時)より、各公式YouTubeよりプレミア配信される。今回の情報解禁にあわせて、予告編も配信された。

なお、『乃木恋』『サクコイ』『ひなこい』では、3月31日15時より、アプリログインだけで本ドラマの未公開映像を、それぞれ4本視聴することが可能。この期間にしか体験することができない豪華イベントに、ぜひ参加しよう。

キャンペーンの詳細は、各公式サイトまで。

■ショートドラマ概要

『乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~』

タイトル:「私たちのガールズルール」

出演者:遠藤さくら、賀喜遥香、一ノ瀬美空、井上和

あらすじ:女の子にはルールがある。「写真は全員盛れるまで撮ること」「誰かが落ち込んだときは励ますこと」「ふざけるときは全力で楽しむこと」そして「好きな人ができたら必ず報告すること」。これは、私たちの最高な<ガールズルール>のお話。

『サクコイ』

タイトル:「知らない世界の始まり」

出演者:遠藤理子、谷口愛季、的野美青、山下瞳月

あらすじ:大親友の谷口愛季と山下瞳月。山下は家の事情で入学が2週間遅れてしまうことになり、谷口は不安がり、毎日電話することを約束する。谷口に新しい友達ができ、高校にも馴染んだことで山下の知らない世界ができてしまったような気持ちで少し不安になるが…。

『ひなこい』

タイトル:「#イメチェンした彼女が可愛すぎた!?」

出演者:金村美玖、小坂菜緒、上村ひなの、藤嶌果歩

あらすじ:「新しくて、いい感じの私になってみたいの…春だし!」小坂菜緒のひょんな発言から、新学期に向けて藤嶌果歩の家でイメチェン大作戦を決行! 果たして4人は、どんな新しい私に出会うのだろう。そして、小坂の変わりたい理由とは…?

(C)乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. (C)allfuzInc./10ANTZ Inc.

(C)Seed & FlowerLLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

(C)Seed & FlowerLLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

