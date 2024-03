レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、最高な1日の過ごし方をコーディネートし、専属コンシェルジュと巡る新サービス「Mr.ゴールドのVIPツアー」がスタート!

「パークを一緒にオープンさせる体験」「特別なワークショップ体験」など思い出に残るプレミアムな体験ををテーマに、最高の家族時間を楽しく過ごせるサービスです。

運用開始日:2024年4月27日(土)〜土・日・祝日および繁忙期に開催

※繁忙期とはレゴランド(R)・ジャパン・リゾートが指定するスーパーピーク、ピークが対象日です

予約開始日:2024年3月21日(木)より

利用人数:1日1組限定(開催日のみ)

料金:1グループ3名まで15万円(税込/予定価格)

時間:利用日の営業時間内

内容:レゴランド(R)・ジャパンおよびシーライフ名古屋の1DAYパスポート(利用日のみ有効)

※人数が4〜8名の場合は1人につき5万円の追加分を購入ください

※2歳以下のお子さんは人数に含まれません

※利用日の7日前までに予約ください

申込方法:公式HPより

このツアーは、2017年のオープン以来、多くのゲストから集まった「こんなことをしたい!」という意見を参考に生まれました。

「パークを一緒にオープンさせる体験(キャラクターと一緒にパークオープンセレモニーに参加)」「特別なワークショップ体験(レゴランド(R) ・ジャパン専属モデル・ビルダーとのセッション)」、そして「ミニランド住民権( ゲスト自身の名前入りミニフィギュアをミニランドに1年間置ける)」など、思い出に残るプレミアムな体験ををテーマに、レゴ(R)の世界観とレゴランド(R)・ジャパン・リゾートで最高の家族時間を楽しく過ごせるサービスです。

「Mr.ゴールドのVIPツアー」では、3つの基本プラン「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート良いとこ取り!」「アトラクションとことん満喫!」「レゴ(R) ブロック三昧!」をベースに、事前にゲストの希望をヒアリング。

その上で、体験したい内容を組み合わせ、そのゲストだけのリゾート体験を作っていきます。

パーク内はもちろん、水族館のシーライフ名古屋など、レゴランド(R)の魅力を存分に楽しめるよう、ゲスト一人一人に寄り添ったプレミアムツアーが提供されます。

※条件については料金案内欄を確認ください

※利用条件については公式HPを確認ください

Mr.ゴールドのVIPツアー 概要

共通サービス内容:

パークを知り尽くした専属コンシェルジュが、レゴ(R)の世界観やレゴランド(R)・ジャパンのとっておきのトリビアを案内パークを一緒にオープンさせる体験(キャラクターと一緒にパークオープンセレモニーに参加)特別なワークショップ体験(レゴランド(R)・ジャパン専属モデル・ビルダーとのセッション)ミニランド住民権(ゲスト自身の名前入りミニフィギュアをミニランドに1年間置ける)の獲得VIPツアー専用ルーム・専用駐車場の利用パーク内のすべてのレストラン、スタンド、カートでの飲食代が無料アトラクションへの優先乗車、好きな乗り物の色、ビークル番号や場所(先頭など)の選定キャラクターとの優先撮影好きなワークショップが予約なしで受講可能VIPオリジナルストラップ、ファクトリーブロック(1人各1個)の贈呈お荷物の預かり、ベビーカーの貸し出しが無料レストラン、ショーなど席を事前確保カートの軽食はパーク内で休憩されている場所まで提供手荷物の無料配送(国内1か所のみ)

※上記サービス内容は変更される場合があります

VIPツアーを購入すると、3日以内に専属コンシェルジュからメールで連絡が届きます。

そこからゲストの「こんなことをしたい」という要望に沿って、当日を快適に過ごせるスケジュールをオーダーメイド。

来園当日は専属コンシェルジュがゲストを迎え、1日付き添って案内をします。

荷物の預かりから、もしものときのサポートまで安心して過ごすことができます。

さらにVIPツアーでは、アトラクションへの優先乗車はもちろん、好きな乗り物の色、ビークル番号や場所(先頭など)を指定可能です。

パーク内のレストラン、スタンド、カートのお食事・飲み物もすべて無料で楽しめるだけでなく、ポップコーンや軽食などのスタンドフードも、指定があればパーク内の指定場所まで持ってきてもらえます。

基本プラン1:「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート良いとこ取り!」プラン

パークを一緒にオープンさせる体験(キャラクターと一緒にパークオープンセレモニーに参加)だけでなく、ミニランド住民権(ゲスト自身の名前入りミニフィギュアをミニランドに1年間置ける)の獲得などVIPならではの特別体験が楽しめます。

またシーライフ名古屋でも専属コンシェルジュが見どころを案内します。

基本プラン2:「アトラクションとことん満喫!」プラン

レゴランド(R)・ジャパンのアトラクションをとにかく楽しみ尽くせるプランです。

おすすめのアトラクション攻略法を専属コンシェルジュが伝授!

乗り物の色、ビークル番号や場所(先頭)などゲストを最優先でアテンドします。

基本プラン3:「レゴ(R) ブロック三昧!」プラン

特別なワークショップ体験(レゴランド(R)・ジャパン専属モデル・ビルダーとのセッション)やレゴ(R)ブロックの豆知識、歴史、使い方などさまざまな角度からレゴ(R) の世界観を堪能。

ワークショップ三昧が可能です。

最高な1日の過ごし方をコーディネートして、専属コンシェルジュと巡る新サービス。

2024年4月27日(土)より開催される、レゴランド(R)・ジャパン・リゾートの新サービス「Mr.ゴールドのVIPツアー」の紹介でした☆

※写真はすべてイメージです

