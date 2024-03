2.5次元アイドルグループのシクフォニが20日、初のワンマンライブ『SIXFONIA 1st One Man Live - Desperate Track -』を東京ガーデンシアターで開催。初ライブにして1部・2部合わせて約1万4000人を動員し、大盛況のうちに幕を閉じた。本公演のライブレポートと、公演後に寄せられたメンバーコメント(ORICON NEWS独占)をお送りする。

メンバーの暇72、雨乃こさめ、いるま、LAN、すち、みことが登場し、ライブは最初のオリジナル曲であり、デビュー曲でもある「J0KER×JOK3R」からスタート。さらに人気投票で1位を獲得したメンバー自己紹介ソング「SHALL WE GONG!?!? -1st battle-」へ。それぞれの個性を活かしたボーカル、ラップが響き合い、初めてシクフォニの生歌を聴いた観客のテンションをさらに引き上げる。「オレらにとって、おまえらにとっても一生に一度の1stライブ。今日1日、最後の最後まで全力で楽しめるヤツ、どれだけいるか見せてくれ。東京ガーデンシアターのみなさん、盛り上がってますか?」(いるま)と煽ると、オーディエンスから凄まじい歓声が沸き上がった。ソロ曲パートでは、まずは雨乃こさめの「Rainy Journey」。シンセの“ピコピコ感”を押し出したかわいいサウンド、切なさと楽しさを共存させたボーカルによって、会場をパステル調のポップワールドで包み込んだ。続いてはいるまの「Villainous」。“ヴィラン(悪役)”と“イル(最高にかっこいい)”を合わせたタイトル通り、ダークなカッコ良さを全面に押し出してみせた。すちのソロ曲「Breaking down」は彼のルーツであるロックのテイストを強調したアッパーチューン。広い音域を活かしながら、激しいシャウトを交えたボーカルは観客に強いインパクトを与えていた。その後、再び6人が揃いシクフォニの幅広い音楽性を体感できるコーナーへ。「SCRaP&ReV0LuT1oN」は絢爛豪華なイメージのダンスチューン。ボーカル、ダンスを含めてグループとしてのポテンシャルの高さがダイレクトに伝わってきた。続く「六幻」は和の要素を取り入れたナンバー。楽曲によってまったく違う世界観を表現することで、シクフォニの音楽的な魅力をしっかりと体現してみせた。そして暇72、みこと、LANのソロ曲。エキゾチックな雰囲気のトラックと攻撃的なボーカルが突き刺さったのは、暇72の「鏡鬱し」。憂いと憤りがたっぷり込められた楽曲を独創的なエンタメに導くパフォーマンスに強く心を揺さぶられた。 みことのソロ曲「Juliet」は、王子様キャラ全開のポップチューン。ラブリーな歌声から放たれる「きっとこうして恋に落ちる」という歌詞は、すべての女性ファンのハートに届いたはず。続いてリーダーのLANのソロ曲「Flags」は、メンバー、ファンと一緒に未来に向かって進んでいきたいという思いを込めた楽曲。一つ一つの言葉にしっかりと感情を乗せたボーカルからは、シクフォニとファンへの真摯な気持ちが伝わってきた。終盤、少し声を詰まらせながら歌うLANに対して、さらに大きな歓声が。これもまた初ライブのハイライトの一つだった。1部ではいるま、雨乃こさめ、すちが客席を3つに分けて「どのチームがいちばん大きな声が出せるか?」勝負を行い、会場の一体感がさらに増していく。さらに暇72、LAN、みことも登場し、「1ST OF ACE」。1周年オリジナルソングとして制作された楽曲を声を合わせて熱唱し、ライブ本編は終了した。■アンコールで語られたメンバーの思いアンコールで再びステージに登場したメンバーからは、1stライブへの思いが語られた。《みこと》「昨日の夜に配信が終わってから、デビューから今日までのことを振り返りました。楽しいこと、うれしいこともたくさんあるけど、苦しいこと、悲しいこともそれ以上あって。けど、誰一人欠けることなく6人でこのステージに立てていることが、すごく誇らしく、嬉しく思います。何よりもいつも応援してくれるリスナーさんたちのおかげでいつも活動できているんだなって。王子でありながら、甘い言葉を言うのが苦手なんですが、今日は言おうと思います。みんなのことが大好きです!」《雨乃こさめ》「ライブ始まる直前まで、気持ち的にはしんどくて。そもそも大勢の前で話すのも苦手だし。(ライブの準備のために)やることが増えて、緊張して寝れない日もあったし……でも、ここに立てて、すごく幸せです。こんなにたくさんの人に応援してもらえてるのもわかったし、自分はこんなにがんばれるんだなってわかって。いいパフォーマスができるように一歩ずつがんばっていくので、よかったら雨乃こさめとシクフォニをこれからもよろしくお願いします!」《すち》「僕は長いこと休止させてもらって。それがなかったらもっと早くライブができていたんじゃないかなって、自分を責めたこともあって。メンバー、スタッフのみなさんが信じて待っていてくれたおかげで、こんなに素敵な舞台に立てているんだなと思います。今日もたくさん間違えたし、そのたびにすごく悔しくて。それくらい本気で向き合って活動してきたんだなって改めて思いました。メンバーとスタッフの方々、ファンのみなさんが一緒なら、どこまでも行けると思います。」《暇72》「いつもチャランポランな感じでやらせてもらってますけど、こんなにすごい舞台に立たせてもらって、ありがてえなって。俺は活動歴が長くて、ここに来るまでに何年もいろんな人が支えてくれて。スタッフさん、クリエイターさん、活動者さんとか、家族とか。……まあ、おまえらとか? こんな俺なんですけど、いつもありがとうございます。」《いるま》「シクフォニは今まで、ライブのチャンスを掴みかけては掴めなくて。みんなが待っていたのもわかってたし、本当に1年半、長くて。でも始まってみたら、おまえらがいて、見たことがない景色があって、最高の舞台でした。シクフォニはいい意味でも悪い意味でも正直だと思っています。誰よりも真摯に活動に向き合うことは約束できるので、この先の景色を一緒に見てもいいかなと思う人はぜひよろしくお願いします。」《LAN》「1年半……つらかった! ここまで来るのにめちゃくちゃ待たせちゃった。ごめんね。いつも“最強”とか“俺たちが頂点(テッペン)だ”って言い切っているんですけど、僕は何にもできなくて。でも、みんなのおかげでこうやって舞台に立てて、最高のライブができて本当によかったと思います。1stワンマンが、東京ガーデンシアター。意味がわからないけど、おまえら、本当に来てくれてありがとう。シクフォニを応援してくれて、ここまで来てくれて……。これからもよろしく!」感極まったLANのまわりにメンバーが集まると、客席からこの日いちばん大きい歓声と拍手が送られた。「ラストの曲、わかるよな? 最後のタイトルコールはおまえらに任せた! せーの!」(いるま)という言葉に合わせて、オーディエンスが「Desperate Track!」と叫ぶ。最後はライブのタイトル曲「Desperate Track」。煌びやかなダンストラックに乗せて”死に物狂いで勝ち取れ!”という思いを放ち、ライブはエンディングを迎えた。2部の公演では、アンコール終了後鳴りやまない拍手の中、「お前らまだまだ騒げるよな」とシクフォニメンバーが再登場し、初公開となる新曲「2 many fighterz」をサプライズ披露。記念すべき1stライブをやり遂げたシクフォニはここから、さらに大きなステージへと突き進むことになりそうだ。文:森 朋之(音楽ライター)※ORICON NEWSにて一部編集■ライブを終えて…ORICON NEWS独占メンバーコメント《暇72》「一つの目標に向けて、自分の努力といろんな人の支えで成し遂げる。 そういうのは嫌いじゃ無いかな。 この感情を教えてくれてありがとう。」《雨乃こさめ》「ライブ前はずっとしんどかったです。緊張と不安でライブ始まる直前まで本当にしんどかった。でもライブが始まって、やるしかないって思って、気づいたらどんどん楽しくなってて、最高に幸せな気持ちで終われました。楽しかった。」《いるま》「この一年半、誰よりも死に物狂いで走り続けた自信があるからこそステージから見た景色は本当に最高でした。 この先の景色も六人で必ず掴み取ります。 やっぱシクフォニ最強だな。」《LAN》「死に物狂いで走った1年半の集大成でした。関係者の皆様、スタッフの皆様、メンバー、そしてシクファミのみんな本当にありがとうございます。 LANはシクフォニのメンバーになれて本当に幸せです。」《すち》「デビューから1年半、ようやく果たせた約束でした。 これほど大きな会場に立つのも初めての経験だったので不安が募るばかりでしたが、ライブっていいですね…本当に。 配信者とリスナーという普段は画面越しでの関係が、互いの肉声が響きあう大舞台で一体となって盛り上がる感覚。一生忘れられない思い出になりました。」《みこと》「デビューしてから今日が来るのをずっとずっとまってました。 いつも支えてくれてるリスナーさんに少しはお返しできたんじゃないかなと思ってます。 今日という日がみんなにとっても忘れられない一日になってくれたなら嬉しいです。」