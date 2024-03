USJ「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」魔法生物との触れ合いなど10周年イベント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が、2024年7月15日(月)でグランドオープン10周年を迎える。これを記念して、3月15日(金)よりスタートする「マジカル・クリーチャーズ・エンカウンター 〜魔法生物との出会い〜」を皮切りに、様々なイベントが行われる。

「マジカル・クリーチャーズ・エンカウンター 〜魔法生物との出会い〜」

2023年3月に初開催された「マジカル・クリーチャーズ・エンカウンター 〜魔法生物との出会い〜」は、「ハリー・ポッター」の世界に登場する感情豊かな魔法生物たちにフィーチャーしたコンテンツ。生命力あふれる毛並みや仕草、鳴き声、息づかいを感じられる魔法生物たちとの、リアルな触れ合いが楽しめるイベントだ。

「ヒッポグリフ・マジカル・レッスン」

「ヒッポグリフ・マジカル・レッスン」は、シリーズ第3作『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』で主人公・ハリーが魔法生物飼育学の授業で出会ったヒッポグリフが目の前に現れるエンターテイメントショー。

鷲のような頭に馬のような身体、鋭いかぎ爪、そしてうろこで覆われた羽根を持つ半鳥半馬の魔法生物、ヒッポグリフ。「ヒッポグリフ・マジカル・レッスン」では4寮の生徒たちと一緒に、敬意の表示を重んじる誇り高きヒッポグリフの機嫌を損ねないように近づき、触れ合う方法を学べるスリリングな魔法体験が楽しめる。



開催場所:パフォーマンスステージ

上演時間、回数:約10分、1日8〜10回開催

※開始時間、開催回数は日によって異なる。

「ホグズミード・マジカル・クリーチャーズ・ミート」

ホグズミード村のあちこちに小さな魔法生物たちが出現する「ホグズミード・マジカル・クリーチャーズ・ミート」も、2023年に引き続き開催。たとえば、ふくろう便の前でカートの郵便物をあさっているのは、キラキラ光るお宝が大好物のニフラーだ。



このほか、ホグズミード駅横の広場で生き物商人がこっそりと連れている、卵から孵化したばかりのベビードラゴン、ジニー・ウィーズリーのペットとしても知られる「ピグミーパフ」が登場。魔法生物ゆえの予測不能な事態に注意しつつ、賢くて可愛らしい魔法生物たちとの写真撮影や触れ合いを楽しもう。



開催場所:

[ニフラー]オウルポスト前

[ベビードラゴン]ホグズミード駅横の広場

[ピグミーパフ]ゾンコの「いたずら専門店」横

回数:1日8〜10回開催

※開始時間、開催回数は日によって異なる。

このほか、特別な1年の「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、様々な魔法体験ができるプログラムの数々が開催予定となっている。

開催概要

USJ「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」グランドオープン10周年



■「マジカル・クリーチャーズ・エンカウンター 〜魔法生物との出会い〜」

開催期間:2024年3月15日(金)〜

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)



