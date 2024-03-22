¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¾®ÌÚÇîÌÀ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÌÌõ²ò¸Û¤Ëµ¿Ìä¡Öà¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦á¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£²£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°ãË¡ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ç²ò¸Û¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÌðºî¤¬¡Öº£¤Î°ìÈÖ¾×·â¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¡£ÄÌÌõ¤Ç¤·¤ç¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¡£¤³¤ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡£Í½ÁÛ¤ÇÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤«¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ÆÊ§¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤«¡£ËÜÅö¤ËÃåÉþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÃåÉþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡ÊÂçÃ«¤¬¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ÆÊ§¤¦¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤È¡×¤È¤Ò¤½¤Ò¤½À¼¡£
¡¡Ìðºî¤¬¡Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡©¡¡ÄÌÌõ¤Ã¤Æ¤µ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤Ê¤ó¤ÆÌµ´Ø·¸¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÌµ´Ø·¸¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢à¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦á¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢Â¿Ê¬¡£ËÜÅö¤ËÁ´Éô²²Â¬¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢²¶¡£Á´Éô¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡²²Â¬¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÌµÍý¤À¤â¤ó¡£Ìðºî¤¬²¶¤Î¸ýºÂ¤ò¾¡¼ê¤ËÈ´¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤Þ¤º¤Í¡×¤ÈÂçÃ«¤Ëàµ¿ÏÇá¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢°õ´Õ¤À¤Î¡¢¤Ê¤ó¤«Âç¶â¤ò½Ð¤¹»þ¤Ï¤Þ¤¿¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤Î½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤Î¤Í¡©¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌðºî¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡£°õ´Õ¤Ê¤ó¤Æ°ìÈÖ¡¢¼Â¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤¹¤®¤Æ¡£µ¶Áõ¤Ç¤¤ë¤·¡£ÄÌÄ¢¤È°õ´Õ¡¢¤â¤·Åð¤ó¤À¤é¤½¤ì¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î´Å¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¾®ÌÚ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤«¡£¤Þ¤¢²²Â¬¤À¤È¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢Ìðºî¤¬¡Ö²²Â¬¤Ç¤Ï¤â¤¦²¿¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¤è¡£²¿¤¬¿¿¼Â¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤³¤ÎÏÃÂê¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£