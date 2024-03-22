Stray Kids（ストレイキッズ）日本初のオフラインファンイベントがライブ・ビューイング決定
■『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』最終日の模様が47都道府県の映画館で楽しめる！
4月28日に埼玉・ベルーナドームにて開催となるStray Kidsのオフラインファンイベント『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』の模様が、47都道府県の映画館でライブ・ビューイングされることが決定した。
今回のオフラインファンイベントは、4月6日・7日に京セラドーム大阪にて、4月27日・28日にベルーナドームにて開催。その最終日の模様が映画館で楽しめる。
日本開催のオフラインファンイベントは今回が初めてで、“おもちゃの世界をスキズらしく表現する”ことをコンセプトに、Stray Kidsがどのように“TOY WORLD”を表現するのか、STAY（Stray Kidsのファンネーム）の期待は高まるばかり。
会場に行けない人は、ぜひ映画館の大スクリーンでイベントを堪能しよう。
イベント情報
『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD” Live Viewing』
04/28（日）全国各地の映画館にて17:00開演
※開場時間は映画館によって異なる
※大阪府では条例により、16歳未満は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないと入場不可
リリース情報
2024.02.07 ON SALE
Blu-ray『Stray Kids 2nd World Tour “MANIAC” ENCORE in JAPAN』
『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD” Live Viewing』映画館などの詳細はこちら
https://liveviewing.jp/straykids-skz-toy-world/
『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD” 』特設サイト
https://www.straykidsjapan.com/skz_toy_world/
Stray Kids OFFICIAL SITE
https://www.straykidsjapan.com/