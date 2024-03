【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Snow Man阿部亮平&渡辺翔太、ROLANDとともにユニバーサル・スタジオ・ジャパンの立入禁止エリアに潜入!

TBSで毎週金曜に放送中のSnow Manの冠レギュラー番組『それSnow Manにやらせて下さい』。

3月29日は番組史上初の3時間スペシャル。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでロケを敢行する、春休み特別企画が放送される。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの立入禁止エリアへ潜入! 阿部亮平&ROLANDに加え、渡辺翔太も初参戦

今回は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの“立入禁止エリア”にも潜入。阿部亮平とROLANDが、一般人が踏み入ることができない立入禁止エリアへ潜入する企画に「どうしても出たかった」という渡辺翔太も初参戦し、3人でユニバーサル・スタジオ・ジャパンの知られざる裏側を調査していく。開演前のパーク内には、ゲストは決して見ることのできない“特殊部隊”がいた!?

さらに、今回「2024春のキャラクターショー」のリハーサル現場にテレビが初潜入。禁断のリハーサル場に足を踏み入れると、「Snow Manのライブリハーサルと同じ!」(阿部)という、まさかの共通点が!

その他、パーク内に隠された驚きの秘密や、クルー以外は立入禁止のバックヤードなど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの“NO LIMIT!”なスピリットが詰まった超貴重な裏側が次々と明かされる。

■Snow Manが3人1組に分かれてお忍びロケ! バレずに満喫できるのか!?

Snow Manが9人全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れるのは、結成以来初。念願叶って大はしゃぎの9人が、束の間の春休みを満喫する。

まずは、メンバーが3人1組の3チームに分かれて“お忍びロケ”を敢行。各チームそれぞれ変装し、来場者にSnow Manとバレないようにパーク内を散策。各所に設けられたミッションを“お忍び”でクリアしていき、ポイントを競い合う。そして、パーク内には、なぜか歌手・LiSAの姿も!?

Aチームは、岩本照、ラウール、目黒蓮。高身長の3人でも違和感のない外国人観光客風ファッションで切り抜けられるか!?

Bチームは、深澤辰哉、宮舘涼太、佐久間大介。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに詳しい3人が、知識を生かした戦略で勝利を狙う。

Cチームの渡辺翔太、阿部亮平、向井康二は、ロケクルーに変装。しかし、フワちゃん&ROLANDというひときわ目立つふたりのロケクルーとして同行するため、注目されてしまう可能性大。各チームは「少しでも長く楽しみたい!」と入念に作戦を練り、パーク内へ繰り出す。こだわり抜いた変装で、Snow Manとバレずに満喫できるのか?

■大人気アトラクション&エリアへ! Snow Man9人全員でUSJを堪能!

“お忍びロケ”以外にも、念願だった9人全員でUSJを堪能するロケも敢行。メンバーがやりたかったことを満喫する。

果たして、それぞれのメンバーがやりたかったこととは? ぜひ番組でチェックしよう。

番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

03/29(金)19:00~22:00

出演:Snow Man(岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介)

ゲスト:フワちゃん、LiSA、ROLAND ※50音順

