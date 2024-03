人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」から、公開10周年を迎えるディズニー映画『ベイマックス』のくじが初登場!

映画『ベイマックス』の名シーンを再現したフィギュアや、全⾼約70cmの特⼤サイズぬいぐるみなどが登場します☆

Happyくじ ディズニー「ベイマックス」

価格:1回 781円(税込)

発売⽇:2024年5⽉3⽇(⾦・祝)から順次発売 ※店舗により発売時期が異なる場合があります

販売店舗:セブンーイレブン店舗、イトーヨーカドー店舗

※セブンーイレブンは店舗によって4日(土)、5日(日)以降の発売になる可能性があります

※一部取り扱いのない店舗もあります

※店舗によって発売時期が異なる場合があります

景品内容:全9等級31種類+LAST賞

※B賞以降は後日発表

人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」

そんな「Happyくじ」から、「ベイマックスといつでもどこでも⼀緒」をテーマにしたHappyくじ『ベイマックス』が登場!

ディズニー映画『ベイマックス』は、2024年で公開10周年を迎えました。

孤独な少年「ヒロ」と、ヒロの兄が作った⼼とカラダの健康を守るケアロボット「ベイマックス」との絆や冒険を描いた感動のアドベンチャー作品です。

今回のHappyくじ『ベイマックス』には、ケアロボットであるベイマックスの、いつでもどこでもあなたの⼼とカラダを守って包み込んでくれるようなグッズをラインナップ。

「ベイマックス」と「ヒロ」が”バララララララ”をしている場面を再現したフィギュアや特大ぬいぐるみなど、全9等級31種類+LAST賞が展開されます☆

A賞:ベイマックス&ヒロフィギュアセット(全1種)

サイズ:

・ベイマックス:全⾼約15cm

・ヒロ:全⾼約12.1cm

A賞は「ベイマックス」と「ヒロ」が”バララララララ”をしているシーンを初めて⽴体化したフィギュア。

ベイマックスが全⾼約15cm、ヒロが全⾼約12.1cmのサイズで表現されたスペシャルフィギュアです。

「ヒロ」の優しげな表情や衣装などのディテールも注目ポイント。

土台には”バララララララ”の文字ロゴがプリントされています☆

last賞:ベイマックスバッテリー切れぬいぐるみ(全1種)

サイズ:全⾼約70cm

last賞は、バッテリーが切れて空気が抜けたベイマックスを再現したぬいぐるみ。

全⾼70cmの特⼤サイズのぬいぐるみです。

半分閉じている目もチャームポイント。

お部屋にそのまま飾ってもかわいい、作品の世界観を楽しめるグッズです。

Happyくじ ブロマイド『ベイマックス』ランダムカレンダー

価格:L判 200円(税込)、2L判 400円(税込)

販売期間:2024年3⽉25⽇(⽉)0:00〜4⽉30⽇(⽕)23:59

販売箇所:セブンーイレブン店内マルチコピー機(設置がない店舗は対象外となります)

デザイン:5種 ※全5種のうち1枚がランダムで出⼒されます

さらに、セブンーイレブン店内マルチコピー機では、2024年3⽉25⽇(⽉)から4⽉デザインのランダムカレンダーが登場!

毎⽇ベイマックスに⾒守られながら過ごせるカレンダーデザイン。

デザインは、スケートやサッカーに挑戦する「ベイマックス」、お花を持った姿など全5種類。

5⽉デザインのカレンダーも販売される予定です。

「ベイマックスといつでもどこでも⼀緒」をテーマにした、ベイマックスのグッズが全9等級31種類+LAST賞で登場。

2024年5⽉3⽇(⾦・祝)よりセブンーイレブン、イトーヨーカドー店舗にて順次発売される、Happyくじ ディズニー「ベイマックス」の紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画の名場面を再現したヒロとベイマックスのフィギュアも!Happyくじ ディズニー「ベイマックス」 appeared first on Dtimes.