セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア〜イデア・シュラウド〜を紹介します☆

セガプライズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア〜イデア・シュラウド〜

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約8×13cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

魅力的なキャラクターが多数登場する人気作から、椅子に座ったセガオリジナルデザインのフィギュアがセガプライズに再登場します!

『ヘラクレス』の世界観にインスパイアされた「イグニハイド寮」の寮長を務めている「イデア・シュラウド」

体を前かがみにし、膝を抱えて座る「イデア・シュラウド」が全長約8×13センチで立体化されています。

特徴的な長い髪や身につけているヘッドフォン、ゴールドを帯びた瞳も魅力的。

「イデア・シュラウド」が作中で使用しているタブレットが付属するのも嬉しいポイントです☆

イグニハイド寮の寮長「イデア・シュラウド」の特徴をとらえた、セガオリジナルデザインのフィギュアが再登場。

セガプライズの『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア〜イデア・シュラウド〜は、2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

