ハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、アメリカ発の大人気テレビアニメ『スポンジ・ボブ』とコラボレーション!

その『スポンジ・ボブ』コラボ企画として、2024年3月27日(水)から5月下旬までの期間・数量限定で『スポンジ・ボブ』のコラボおもちゃが登場!

ポップなデザインがかわいい、おりがみセットやマスキングテープ、絆創膏などがラインナップされています☆

モスバーガー『スポンジ・ボブ』コラボおもちゃ

提供期間:2024年3月27日(水)〜5月下旬 ※数量限定、なくなり次第終了

種類:ばんそうこう、おりがみセット、マスキングテープセット、オリジナルボールペンの4種類

対象店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

※選べるおもちゃは店舗の在庫状況によって異なります

※コラボおもちゃ単品での販売はありません

※おもちゃ以外のアイテムもあります

2024年3月27日(水)から、お子さま向けセットや低アレルゲンメニューのセットのおもちゃに、アメリカ発の大人気テレビアニメ『スポンジ・ボブ』とのコラボおもちゃが登場します。

コラボおもちゃはばんそうこう、おりがみセット、マスキングテープセット、オリジナルボールペンの4種類です☆

ばんそうこう

「スポンジ・ボブ」たちの、にぎやかなデザインの「ばんそうこう」

もしもの時のために、カバンに忍ばせておきたいアイテムです☆

おりがみセット

お手紙としても使えるおりがみセット。

ブルーのストライプを背景に、「スポンジ・ボブ」が元気いっぱい飛び出している柄や、

「スポンジ・ボブ」たちや、ハンバーガー、モスチキンなどの総柄、

ポップなピンクの背景に、たくさんの「スポンジ・ボブ」が並んだかわいい柄、

「スポンジ・ボブ」「パトリック」「ゲイリー」の仲の良さそうなイラストがかわいい柄の全4柄。

どのデザインも『スポンジ・ボブ』の楽しい世界観が表現されています☆

マスキングテープセット

『スポンジ・ボブ』に登場する「スポンジ・ボブ」と「パトリック」「カーニ」たちがちりばめられたマスキングテープセットです。

モスバーガーのメニューと「スポンジ・ボブ」のキャラクターが融合した、ポップなデザインがかわいい!

オリジナルボールペン

大きな『スポンジ・ボブ』のチャームが付いた黒インクのオリジナルボールペン。

カラフルな色使いとユニークなペン軸デザインが印象的なステーショナリーです。

コラボおもちゃ対象メニュー「モスワイワイセット」

価格:520円〜640円

「バーガーメニュー」+「フレンチフライポテトS」+「コールドドリンクS※」または「くだものと野菜」のいずれか+「おもちゃ」を組み合わせたセットです。

ハンバーガーは、お子さまに合わせて、マスタードや生のオニオンを入れないやさしい味付けになっています。

※「ワイワイモスチーズバーガー」、「ワイワイバーガー」、「ワイワイチーズバーガー」、「ワイワイナゲット」から選べます

※セットドリンク対象のコールドドリンクや、プラス50円でモスシェイクSも選べます

コラボおもちゃ対象メニュー「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」

価格:580円

「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン食材(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ)に配慮した商品です。

セット内容は、「低アレルゲンメニュー」+「コールドドリンクS」または「くだものと野菜」のいずれか +「おもちゃ」の組み合わせです。

低アレルゲンメニューは、「ポークサンド<米粉>」、「ポークロール<米粉>」から選べます。

「ポークサンド<米粉>ドリンクとおもちゃ付きセット」です。

『スポンジ・ボブ』のおりがみやボールペンなど、ポップな絵柄のかわいいコラボおもちゃ!

モスバーガーの『スポンジ・ボブ』コラボおもちゃは、2024年3月27日(水)から5月下旬まで期間・数量限定で発売です。

