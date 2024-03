「Call of Duty: Warzone Mobile」本日配信開始！ 3月22日(金)〜24日(日)に期間限定ポップアップイベント開催！

「Call of Duty」シリーズのiOS/Androidデバイス向け最新作「Call of Duty: Warzone Mobile」が、 本日2024年3月22日(金)に全世界にて配信開始された。 配信を記念して、国内ではソーシャルキャンペーンやポップアップイベントがスタートした。

「Call of Duty: Warzone Mobile」は基本プレイ無料のバトルロイヤルで、壮大な銃撃戦、挙動、乗り物、本格的なオペレーター、武器、マップが登場する。 最大120人のプレイヤーが参戦できるゲームプレイなど、 どこにいても、最高にスリル溢れる体験ができる。ファン待望の大規模なバトルロイヤルマップやクラシックなマルチプレイヤーマップが登場し、 ゲームモードの選択、幅広い操作オプションとアクセシビリティオプションによる革新的なCall of Dutyとなっている。また、コンソール/PC版の「Warzone」および「Modern Warfare III」との進行状況の共有が可能となっている。





その「Call of Duty: Warzone Mobile」が、 本日2024年3月22日(金)に全世界にて配信開始されたことを記念して、国内ではソーシャルキャンペーンやポップアップイベントがスタート。

とにかく明るい安村さんが考案した戦場仕様の“全裸ポーズ”動画が届く「バトロワサバイブポーズ」キャンペーンが公式Xにて開始されたいる。安村さんの戦場を意識した渾身の4ポーズを期間限定で見ることができる。

さらに、本日3月22日(金)〜3月24日(日)の3日間限定で、 Call of Dutyの世界観を再現したポップアップイベント「SHIBUYA BASE」がZeroBase渋谷にて期間限定オープン。豪華景品が当たる巨大ガチャのほか、BACKBONEのコントローラーを使ってのゲーム試遊体験などが体験できる。

操作方法や期間限定イベント「デイゼロ作戦」など、詳細はこちらの公式ブログで確認してほしい。



公式ブログ:https://www.callofduty.com/ja/blog

見たいポーズはどれ?「バトロワサバイブポーズ」 キャンペーン

本日3月22日(金)より、公式X(@WarzoneMobileJP)で対象投稿の中から 見たいポーズを選択し投稿すると、とにかく明るい安村さんによるスペシャル動画が届くキャンペーンが実施中だ。





実施期間:2024年3月22日(金)〜4月3日(水)

※公開アカウントで参加。

※システム上、返信までに時差が発生する可能性あり。

Call of Dutyの世界観を体感できるポップアップイベントが渋谷に期間限定オープン!

「Call of Duty: Warzone Mobile」の配信開始を記念して、ZeroBase渋谷にて3月22日(金)〜3月24日(日)の3日間限定で、ポップアップイベント「SHIBUYA BASE」をオープンしている。

ゲーム内のグラフィックやモデルガンの展示など、まるでゲームの世界に入り込んだかのような空間を全身で体感することができる。

1階には豪華景品が当たる巨大ガチャを設置し、2階には「Call of Duty: Warzone Mobile」の試遊体験も用意されている。

さらに、先着5,000名限定で、オリジナルパッケージのモンスターエナジーがプレゼントされる。

開催日時:2024年3月22日(金)〜3月24日(日) 11:00〜18:00

入場料:無料

会場:ZeroBase渋谷(〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-5-8)

アクセス:渋谷駅各線から徒歩約3分

内容:「Call of Duty(R): Warzone Mobile」の試遊/巨大ガチャ体験/各種トレーラーの放映/モンスターエナジー配布 ※先着5,000名限定

※ 当日の混雑緩和と危険防止のため、 整理券を配布のうえ入場規制を行われる場合あり。

【タイトル情報】「Call of Duty(R): Warzone Mobile」対応機種:iOS、Android配信日:2024年3月22日価格:基本プレイ無料ジャンル:FPSプレイ人数:オンライン時最大120人公式サイト:https://www.callofduty.com/ja/warzonemobile

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONE および MODERN WARFARE は Activision Publishing, Inc.の商標。その他の商標や製品名はその所有者に帰属。

