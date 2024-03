BAKEが運営する、バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」は、JR新宿駅のエキナカグルメスポットとして誕生する「EATo LUMINE(イイトルミネ)」にて、「八 by PRESS BUTTER SAND イイトルミネ新宿店」を、4月17日よりグランドオープンする。これを記念し、当店舗限定の新商品「八もなか〈プラリネあん〉」を同日より販売する。「八 by PRESS BUTTER SAND イイトルミネ新宿店」は、全国8店舗目となる店舗。同店舗では6月1日より全国の「八 by PRESS BUTTER SAND」で販売開始する新商品「和バターサンド〈あんバター〉」の先行販売や、人気の和バターサンド、各種詰合せセット、シーズナル商品などを多数展開していくという。

また同店舗限定で販売する「八もなか〈プラリネあん〉」(1個 248円)は、ドーナツ型の“最中”となっており、手のひらサイズでカジュアルに食べられる形状に仕上げた。“日本菓子三大処”の1つと言われる石川県金沢市で丁寧に手作りされた最中の皮に、4種の素材を使った「八 by PRESS BUTTER SAND」オリジナルの〈プラリネあん〉とバタークリームを詰めている。日本の伝統菓子に洋の要素を加えたコーヒーとの相性が抜群の、新たな感覚を得られるお菓子を楽しめる。八もなか(248円)他にも、国産の米粉と北海道産小豆で作った小豆パウダーを加えたクッキー生地に、北海道産小豆を使った甘納豆と濃厚なバタークリームで作ったあずきバタークリームとあんバターキャラメルをはさんだ「和バターサンド〈あんバター〉」(4個入 1,296円)や、人気の和バターサンド3種とバターどら焼き2種を組み合わせた「八 トライアルセット 5個入」(1,296円)も販売する。