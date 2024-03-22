　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44223.68　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43802.68　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41891.95　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41556.39　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

40888.43　　★日経平均株価22日終値

40804.31　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40803.74　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40051.08　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39827.19　　6日移動平均線
39679.57　　均衡表転換線(日足)
39560.21　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39341.11　　均衡表基準線(日足)
39298.43　　25日移動平均線
38797.51 　　新値三本足陰転値
38545.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38387.67　　均衡表転換線(週足)
37805.95　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
37793.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37228.48　　13週移動平均線
37040.47　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36369.08　　均衡表雲上限(日足)
36203.22　　75日移動平均線
35787.71　　均衡表基準線(週足)
35108.04　　均衡表雲下限(日足)
34896.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34807.59　　26週移動平均線
33837.64　　200日移動平均線
32565.01　　ボリンジャー:-2σ(13週)
31809.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31527.53　　均衡表雲上限(週足)
30233.28　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29697.43　　均衡表雲下限(週足)
28810.86　　ボリンジャー:-2σ(26週)
25812.50　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　91.08(前日82.63)
ST.Slow(9日)　　76.27(前日58.23)

ST.Fast(13週)　 88.69(前日89.36)
ST.Slow(13週)　 91.18(前日91.40)

［2024年3月22日］

株探ニュース