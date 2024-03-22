

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44223.68 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43802.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41891.95 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41556.39 ボリンジャー:＋3σ(25日)



40888.43 ★日経平均株価22日終値



40804.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40803.74 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40051.08 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39827.19 6日移動平均線

39679.57 均衡表転換線(日足)

39560.21 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39341.11 均衡表基準線(日足)

39298.43 25日移動平均線

38797.51 新値三本足陰転値

38545.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

38387.67 均衡表転換線(週足)

37805.95 ボリンジャー:＋1σ(26週)

37793.12 ボリンジャー:-2σ(25日)

37228.48 13週移動平均線

37040.47 ボリンジャー:-3σ(25日)

36369.08 均衡表雲上限(日足)

36203.22 75日移動平均線

35787.71 均衡表基準線(週足)

35108.04 均衡表雲下限(日足)

34896.75 ボリンジャー:-1σ(13週)

34807.59 26週移動平均線

33837.64 200日移動平均線

32565.01 ボリンジャー:-2σ(13週)

31809.22 ボリンジャー:-1σ(26週)

31527.53 均衡表雲上限(週足)

30233.28 ボリンジャー:-3σ(13週)

29697.43 均衡表雲下限(週足)

28810.86 ボリンジャー:-2σ(26週)

25812.50 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 91.08(前日82.63)

ST.Slow(9日) 76.27(前日58.23)



ST.Fast(13週) 88.69(前日89.36)

ST.Slow(13週) 91.18(前日91.40)



［2024年3月22日］



株探ニュース

