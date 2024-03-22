アイナ・ジ・エンド、初の日本武道館単独ライブ「ENDROLL」開催
アイナ・ジ・エンドの日本武道館単独ライブ「ENDROLL」が、2024年9月11日(水)に開催される。
アイナ・ジ・エンド、初の日本武道館単独ライブ「ENDROLL」
BiSH解散後初となる、アイナ・ジ・エンドワンマンツアー「Grow The Sunset」。その最終公演となる東京・Zepp 羽田で発表された「ENDROLL」は、アイナ・ジ・エンドにとって初の日本武道館公演だ。
同公演のMCでアイナ・ジ・エンドは「BiSHというグループを8年やってきて立てなかった場所がありました。そこに挑戦しようと思います。2024年9月11日アイナ・ジ・エンド日本武道館公演やります！」と、ライブにかける思いを表明している。
開催概要
アイナ・ジ・エンド 日本武道館単独ライブ「ENDROLL」
開催日：2024年9月11日(水)
時間：開場 17:30 / 開演 18:30
会場：日本武道館
チケット料金：
・通常チケット(指定席) 9,800円
応募：
■アイナ荘 FC抽選先行三次
受付日程：3月22日(金)18:00〜3月28日(木)22:00
当落確認入金期間：4月2日(火)〜4月4日(木)
■WACK FAMiLY CLUB抽選先行
受付日程：3月29日(金)18:00〜4月4日(木)22:00
当落確認入金期間：4月9日(火)〜4月11日(木)
※ファンクラブサイトログイン後「TiCKET」より。
■最速プレリザーブ抽選先行
受付日程：4月5日(金)18:00〜4月11日(木)23:00
■プレリザーブ抽選先行二次
受付日程：4月12日(金)18:00〜4月18日(木)23:00
■プレリザーブ抽選先行三次】
受付日程：4月19日(金)18:00〜4月25日(木)23:00
■プレリザーブ抽選先行四次】
■通常チケット
受付日程：4月26日(金)18:00〜5月7日(火)23:00
■エリア先行
受付日程：5月8日(水)以降
■一般発売
発売日：8月3日(土)10:00〜
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