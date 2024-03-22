アイナ・ジ・エンド、初の日本武道館単独ライブ「ENDROLL」開催

アイナ・ジ・エンドの日本武道館単独ライブ「ENDROLL」が、2024年9月11日(水)に開催される。

アイナ・ジ・エンド、初の日本武道館単独ライブ「ENDROLL」

BiSH解散後初となる、アイナ・ジ・エンドワンマンツアー「Grow The Sunset」。その最終公演となる東京・Zepp 羽田で発表された「ENDROLL」は、アイナ・ジ・エンドにとって初の日本武道館公演だ。

同公演のMCでアイナ・ジ・エンドは「BiSHというグループを8年やってきて立てなかった場所がありました。そこに挑戦しようと思います。2024年9月11日アイナ・ジ・エンド日本武道館公演やります！」と、ライブにかける思いを表明している。

開催概要

アイナ・ジ・エンド 日本武道館単独ライブ「ENDROLL」

開催日：2024年9月11日(水)

時間：開場 17:30 / 開演 18:30

会場：日本武道館



チケット料金：

・通常チケット(指定席) 9,800円

応募：

■アイナ荘 FC抽選先行三次

受付日程：3月22日(金)18:00〜3月28日(木)22:00

当落確認入金期間：4月2日(火)〜4月4日(木)

■WACK FAMiLY CLUB抽選先行

受付日程：3月29日(金)18:00〜4月4日(木)22:00

当落確認入金期間：4月9日(火)〜4月11日(木)

※ファンクラブサイトログイン後「TiCKET」より。

■最速プレリザーブ抽選先行

受付日程：4月5日(金)18:00〜4月11日(木)23:00

■プレリザーブ抽選先行二次

受付日程：4月12日(金)18:00〜4月18日(木)23:00

■プレリザーブ抽選先行三次】

受付日程：4月19日(金)18:00〜4月25日(木)23:00

■プレリザーブ抽選先行四次】

■通常チケット

受付日程：4月26日(金)18:00〜5月7日(火)23:00

■エリア先行

受付日程：5月8日(水)以降

■一般発売

発売日：8月3日(土)10:00〜

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