海南環島観光道路沿いに広がるボアオの町 中国海南省
13日、海南環島観光道路の沿線にあるボアオ灯台。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
【新華社ボアオ3月22日】中国海南省瓊海（けいかい）市の東部沿岸に位置する博鰲（ボアオ）鎮は、万泉河と竜滾河、九曲江の合流地点にあり、海南島第3の川、万泉河の河口に位置する。青空と青い海が広がる小さな町は、気候が快適で名所も多い。
ボアオ・アジアフォーラム2024年年次総会が「アジアと世界:共通の課題、共同の責任」をテーマに、26日からボアオで開催される。
13日、海南環島観光道路とボアオ鎮の海辺の風景。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
20日、海南環島観光道路の沿線にあるボアオ鎮南強村。（ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
16日、南環島観光道路の沿線にあるボアオ鎮大路坡村。（ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
9日、ボアオ鎮にあるボアオ・アジアフォーラム国際会議センターとボアオ・アジアフォーラム・ホテル。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
13日、海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮の東嶼（とうしょ）島の景色。ボアオ・アジアフォーラム2024年年次総会は同地で開催される。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
13日、海南島第3の川、万泉河の河口。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
13日、ボアオ鎮の海辺の風景と海南環島観光道路。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
13日、海南環島観光道路の沿線にあるボアオ鎮南強村。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）
13日、海南環島観光道路の沿線にあるボアオ鎮の玉帯灘。（小型無人機から、ボアオ＝新華社記者/蒲暁旭）