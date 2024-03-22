18:00　ナーゲル独連銀総裁、マーケット・ニュース・インターナショナル（MNI）主催イベント参加
19:00　ホルツマン・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀年次報告
20:00　センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済について講演
22:00　パウエルFRB議長「Fed Listens：パンデミック後の経済」開会挨拶　ジェファーソンFRB副議長、ボウマンFRB理事が講演
ナーゲル独連銀総裁、イベント「デジタル化と金融の未来」開会挨拶

23日
1:15　バーFRB副議長、討論会参加（質疑応答あり）
2:00　レーンECBチーフエコノミスト、インフレと金融政策について講演
2:30　センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済の課題について講演
5:00　ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融に関する討論会参加（質疑応答あり）

月例経済報告（3月）

※予定は変更されることがあります。