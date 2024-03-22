来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇３月２５日



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

２３：００ 米・新築住宅販売件数

２３：３０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がハーバード大で講義

※米・２年物国債入札

※インド市場が休場



◇３月２６日



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２１：３０ 米・耐久財受注

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・５年物国債入札



◇３月２７日



０９：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１０：３０ 中・工業企業利益

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・７年物国債入札



◇３月２８日



０７：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が経済団体のイベントで講演

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

０９：３０ 豪・小売売上高

１６：００ 英・四半期ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：００ 英・四半期経常収支

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

２１：３０ 米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※グッドフライデーの前日で米債券市場が短縮取引

※フィリピン，マレーシア市場が休場



◇３月２９日



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１６：４５ 仏・消費支出

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・卸売在庫

※日・閣議

※グッドフライデーの祝日で米国市場が休場

※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，香港，インド，インドネシア，シンガーポール，フィリピン，スイス，スウェーデン，ノルウェー，カナダ，ブラジル，メキシコ，南アフリカ市場が休場



◇３月３０日



００：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が討論会に参加







◎決算発表・新規上場など



○３月２５日



決算発表：ファマライズ<2796>，大光<3160>

※東証グロース上場：イシン<143A>



○３月２６日



決算発表：ＮａＩＴＯ<7624>

※東証グロース上場：Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>，ソラコム<147A>，ハッチ・ワーク<148A>，ＪＳＨ<150A>



○３月２７日



決算発表：ニイタカ<4465>，オプトエレ<6664>，キユソ流通<9369>

※東証スタンダード上場：コロンビア・ワークス<146A>

※東証グロース上場：シンカ<149A>，ダイブ<151A>



○３月２８日



決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，マルマエ<6264>，ＦフォースＧ<7068>，セキチュー<9976>

※東証グロース上場：カウリス<153A>，情報戦略テクノロジー<155A>



○３月２９日



決算発表：地域新聞社<2164>，ＹＥデジタル<2354>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，ミタチ<3321>，クラウディア<3607>，岡山製紙<3892>，ＥＲＩＨＤ<6083>，宝＆ＣＯ<7921>，三益半導<8155>，ヤマシタＨＤ<9265>，日本プロセス<9651>，パレモ・ＨＤ<2778>

※東証グロース上場：マテリアルグループ<156A>，グリーンモンスター<157A>



出所：MINKABU PRESS