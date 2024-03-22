東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＡＣＳＬ、ＥＭネットＪがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＡＣＳＬ、ＥＭネットＪがS高

22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数236、値下がり銘柄数287と、値下がりが優勢だった。



個別ではＡＣＳＬ<6232>、イーエムネットジャパン<7036>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>がストップ高。メディアシーク<4824>、ＳＴＧ<5858>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイドグループ<3558>、フレクト<4414>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、パワーソリューションズ<4450>、ＱＰＳ研究所<5595>など11銘柄は昨年来高値を更新。ｙｕｔｏｒｉ<5892>、テクノロジーズ<5248>、ＷＡＳＨハウス<6537>、博展<2173>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>は値上がり率上位に買われた。



一方、ハイブリッドテクノロジーズ<4260>、ＳＴＧ<5858>が昨年来安値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、ＢＢＤイニシアティブ<5259>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、売れるネット広告社<9235>、Ｋｕｄａｎ<4425>は値下がり率上位に売られた。



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