Amazon新生活セールFINAL、事前セールのギズおすすめはこちら。アップル製品も
2024年3月29日（金）から、今月2度目のAmazonセール、その名も「Amazon新生活セールFINAL」がスタート。本日3月22日（金）からはそのプレセールとして、家具・家電を対象とした事前セールが始まっています。
新生活準備に拍車がかかるこのタイミング、セールで一気に必要なアイテムを揃えてしまいましょう。ギズモードおすすめの事前セール対象アイテムをまとめてみました。
Amazon新生活セールFINAL 事前セール会場
（先日、突如始まったApple製品のセールも賑わっているようです。詳しくはこちらの記事から…！）
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