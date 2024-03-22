¶ÛÇ÷´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¹©Æ£²ñ¡×ÌîÂ¼¡¦ÅÄ¾åÎ¾Èï¹ð¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¡Ä¡ÖÄ¶¸·²üÂÖÀª¸îÁ÷¡×ÀïØË¤ÎÉñÂæÎ¢
£³·î12Æü¤ËÊ¡²¬¹âºÛ¤Ç¹©Æ£²ñ¤Î°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¹µÁÊ¿³È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
°ì¿³¤ÎÊ¡²¬ÃÏºÛ¤Î»à·ºÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¤ÎÌµ´üÄ¨Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£²ñÁíºÛ¤ÎÌîÂ¼¸çÈï¹ð¡£Ìµ´üÄ¨Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÌÌÌµºá¤Î¼çÄ¥¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÊø¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤Ç²ñÄ¹¤ÎÅÄ¾åÉÔÈþÉ×Èï¹ð¤È¶¦¤ËºÇ¹âºÛ¤ØÂ¨Æü¾å¹ð¤·¤¿¡£
½ÐÄî»þ¡¢ºÛÈ½Ä¹¤«¤é¡ÖÉÔµ¬Â§È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ÏÂ¨»þÂàÄî¤òÌ¿¤¸¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¡Ç¡Ç21Ç¯£¸·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ç¤ÎÂàÄî»þ¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÌîÂ¼Èï¹ð¤«¤é¡Ö¸øÀµ¤ÊºÛÈ½¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¤§¡£¤³¤ó¤ÊºÛÈ½¤¢¤ë¤ó¤«¡£¥¢¥ó¥¿¡¢À¸³¶¤³¤Î¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤è¡×¤È¾×·â¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¤À¤¬º£²ó¡¢ºÛÈ½Ä¹¤¬È½·èÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ä½ÐÂàÄî»þ¤Ï°ìÎé¤¹¤ë¤Ê¤É½ª»ÏÀÅ¤«¤ËºÛÈ½¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹µÁÊ¿³È½·è¤ÎÅöÆü¡¢¹´ÃÖ½ê¤äºÛÈ½½ê¼þÊÕ¤ÏºòÇ¯¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤·ÙÈ÷ÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹´ÃÖ½êÁ°¤Ë¤Ï¿¦°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤äÁÜºº°÷¤Ê¤É30Ì¾¤Û¤É¤¬ÀµÌç¤Î¼þÊÕ¤ò·ÙÈ÷¤·¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ·Ù²ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÂ¼¡¦ÅÄ¾åÎ¾Èï¹ð¤¬¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¸îÁ÷¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àºÝ¤ÏÌÜÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢³°¤«¤éÃæ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÖÎó¤âÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·²üÂÖÀª¤À¡£ÀèÆ³¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¸îÁ÷¼Ö¤¬£²Âæ¡¢¤µ¤é¤ËÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬£²ÂæÂ³¤¡¢Í½È÷¤Î¸îÁ÷¼Ö¤¬ºÇ¸åÈø¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¸îÁ÷¼Ö¤Î¤É¤Á¤é¤ËÎ¾Èï¹ð¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤À¡£¤½¤·¤Æ°ìÉô¤Ë¤Ï¡ÖËÉÃÆ²ÍÁõ¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÁíÀª£¶Âæ¤Î¼ÖÎó¤¬¸áÁ°£¹»þ²á¤®¤Ë¹´ÃÖ½ê¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¸áÁ°£¹»þ20Ê¬º¢¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¤¬¼ÖÎó¤ò¾å¶õ¤«¤éÄÉÈø¤·¡¢¥ë¡¼¥È³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÖÎó¤Ï°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬¶áÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿®¹æÁàºî¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤Û¤Ü¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇºÛÈ½½ê¤ØÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤â¸åÊý¤Î¼ÖÎ¾¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ°ÜÆ°¤·¸îÁ÷¼Ö¤ò¼è¤ê°Ï¤à¿Ø·Á¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÃ¥´Ô¤äÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ê¤É¤Î½±·â¤ò·Ù²ü¤·¤¿¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ï¸áÁ°10»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤âËµÄ°·ô¤òµá¤á¤ÆÂ¿¿ô¤ÎËµÄ°´õË¾¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢44ÀÊ¤ÎËµÄ°ÀÊ¤ËÂÐ¤·300¿Í¤Û¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯£¹·î¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¤Ï58ÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¹¤Ìç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
15»þ²á¤®¡¢ºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ËµÄ°¼Ô¤é¤¬ºÛÈ½½ê¤«¤éÂ³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÎ¾Èï¹ð¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎó¤âºÛÈ½½ê¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¼þÊÕ¤ÏÊ¡²¬¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤äºÛÈ½½ê¿¦°÷¤¬·Ù²ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶áÊÕ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ï¿®¹æÁàºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Îµ¢Âð»þ´Ö¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êâ¹Ô¼Ô¤ÏÂ»ß¤á¤µ¤ì¡¢Æ»Ï©¤Ï½ÂÂÚ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ò¼ÖÎó¤Ï¹´ÃÖ½ê¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¡¦¼èºà¡¦Ê¸¡§ÍÂ¼Âó¿¿