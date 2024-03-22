青森県、岩手県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、階上町、岩手県・久慈市、普代村、野田村、岩手洋野町
22日午後2時44分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の久慈市、普代村、野田村、岩手洋野町、盛岡市、二戸市、八幡平市、岩手町、軽米町、それに九戸村です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 階上町
□岩手県
久慈市 普代村 野田村
岩手洋野町 盛岡市 二戸市
八幡平市 岩手町 軽米町
九戸村
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 東北町 おいらせ町
三戸町 五戸町 田子町
青森南部町 東通村
□岩手県
宮古市 山田町 岩泉町
田野畑村 葛巻町 紫波町
矢巾町 一戸町 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
花巻市 遠野市 一関市
□宮城県
気仙沼市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。