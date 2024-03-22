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22日午後2時44分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の久慈市、普代村、野田村、岩手洋野町、盛岡市、二戸市、八幡平市、岩手町、軽米町、それに九戸村です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　階上町

□岩手県
久慈市　普代村　野田村
岩手洋野町　盛岡市　二戸市
八幡平市　岩手町　軽米町
九戸村

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　七戸町
六戸町　東北町　おいらせ町
三戸町　五戸町　田子町
青森南部町　東通村

□岩手県
宮古市　山田町　岩泉町
田野畑村　葛巻町　紫波町
矢巾町　一戸町　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町
花巻市　遠野市　一関市

□宮城県
気仙沼市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。