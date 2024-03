BTOB、THE BOYZ、CRAVITY、韓国で5月に開催の「SBS MEGA CONCERT」に出演決定！

BTOB、THE BOYZ、CRAVITYが、「SBS MEGA CONCERT」に参加する。SBSは5月19日、仁川(インチョン)文鶴(ムナク)競技場主競技場で開催される「SBS MEGA CONCERT」のラインナップを追加で公開した。2012年にデビューしたBTOBは、確かな歌唱力と強固なチームワークをもとに、「It's Okay」「Missing You」「君なしではだめ」など多数のヒット曲を持ち、多くの支持を受けている。CUBEとの契約満了後、メンバーたちの所属事務所はそれぞれ分かれたが、1つのグループとして様々なステージを披露し、人々の感性を刺激する活動は着実に行っている。今回の「MEGA CONCERT」では、ソンジェとチャンソプの個人活動により、ウングァン、ミンヒョク、ヒョンシク、プニエルの4人がステージに立つ予定だ。

昨年11月に発売した2ndフルアルバム以降、4ヶ月ぶりにカムバックしたTHE BOYZは、固い韓国国内外のファンダム(特定のファンの集まり)をもとに、ニューアルバムを発売するたびに様々なアルバム及び音楽配信チャートで急上昇を記録している。今回のニューアルバムのタイトル曲に選ばれた「Nectar」は、叙情的なギターサウンドが印象的なミディアムポップの曲で、THE BOYZの深まった感情を感じることができる。洗練されたステージマナーをもとに、叙情的ながらダイナミックに表現したTHE BOYZならではの感性的なパフォーマンスを披露する。2020年4月にデビューしたCRAVITYは最近、7thミニアルバム「EVERSHINE」を発売した後、さらに成長した音楽性とパフォーマンスで、再び熱い人気を証明した。公開1週間でタイトル曲「Love or Die」のミュージックビデオは再生回数1万回を突破するなど、デビュー以来最も輝かしいキャリアを築いている。昨年、日本での正式デビューに加え、米州6都市とアジア全域を巡回した初のワールドツアーを成功裏に開催するなど、世界に活動の範囲を広げ、世界的な存在感を見せつけた。このような幅広いステージ経験をもとに、さらに成長したパフォーマンスを韓国のファンに届ける覚悟だ。今回のラインナップ公開により、BTOB、THE BOYZ、OH MY GIRL、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR、CRAVITY、n.SSign、KISS OF LIFEの「SBS MGEA CONCERT」のステージに立つ全10組中8組が公開された。SBSは、「最高のパフォーマンスを披露するK-POPアーティストにふさわしい最高のステージを用意する予定だ」とし、「今後続くラインナップの公開と5月に行われるコンサートに多くの関心をお願いしたい」と伝えた。