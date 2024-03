俳優・モデルの本田翼(31)が21日、自身のインスタグラムを更新。ブランド立ち上げ報告とともに、黒髪ロングの新ビジュアルを披露した。本田は「この度ビューティーブランド By ttt.(バイティースリー)をローンチいたしました」と報告し、1本の動画をアップ。黒のロングヘアスタイルで、白のピタピタミニトップスに白のボトムスをあわせお腹をちらりとのぞかせている。同ブランド立ち上げについて「使い心地から機能、デザインまで自分が納得するまで試作を繰り返し向き合い続けました」と語り、「みなさんにとって『これさえあれば大丈夫。』そう思ってもらえるブランドを目指して。This is the truth.ここから3つのtを取って。By ttt. バイティースリー」とその思いを紹介。「自分の人生の大きな一歩を踏み出させて頂きます」とつづった。この投稿に「ロング めちゃ可愛い」「眩しすぎる程美しい」「ばっさーロングヘア、セクシーだし美しすぎる」「スタイルも抜群でとても綺麗です!」「最初本当にばっさー?って思ってしまった スーパーロングまでお似合いとか 大好き」「ドキドキしちゃいました」などの声が寄せられている。