山下智久、アジアツアー開催＆5年ぶりライブ映像作品発売決定
山下智久がマカオ・上海のアジア2会場にて＜TOMOHISA YAMASHITA ASIA TOUR2024 Sweet Vision+ Up-Close＞を開催することが決定した。
◆映像作品 ジャケット
これは2023年に行ったアリーナツアー＜TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 - Sweet Vision-＞の特別公演として行われるもの。マカオ公演は6月23日、上海公演は7月に行われる。会場含め詳細は後日、オフィシャルサイトにて発表される予定だ。
LIVE DVD/Blu-ray『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』
【FC限定盤:完全限定生産】
内容(Blu-ray / DVD共通)
1、TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision- ライブ映像
2、ツアードキュメント映像(約33分収録)
3、FC限定豪華フォトブック40P(約A4サイズ:縦27.4センチ・横19センチ)
4、FC限定豪華スリーブケース(約A4サイズ:縦28センチ・横19.2センチ)
価格
DVD(2枚組)：9,999円(税別)/ 10,998円(税込)/
品番：LB9DV-0001
Blu-ray(2枚組)：10,499円(税別)/ 11,548円(税込)
品番：LB9BR-0001
■FC予約期間：3月24日(日)〜3月31日(日)
※完全限定生産
予約特典：缶バッチ
【通常盤】
内容(Blu-ray / DVD共通)
1、TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision- ライブ映像
2、フォトブック12P
3、スリーブケース
価格
DVD：5,000 円(税別)/ 5,500 円(税込)
品番：LB9DV-0002
Blu-ray：5,500円(税別)/ 6,050円(税込)
品番：LB9BR-0002
【早期予約特典】
予約期間：3月24日(日)〜4月1日(月)
・タワーレコード:クリアファイル
・HMV:マグネット
・楽天ブックス:ステッカー
・Amazon:ポストカード
・TSUTAYA、セブンネット:ポスター
【共通特典】
・予約期間:発売日前日まで(※予定枚数に達しましたら終了いたします)
・特典内容:トレーディングカード
収録曲：全22曲(全商品共通)
01 Anima
02 A Million Suns
03 抱いてセニョリータ
04 Loveless
05 You Make Me
06 Dancing in a Dream
07 Sweet Vision
08 Face To Face
09 YOUR STEP
10 PARTY DON'T STOP
11 明日晴れるかな
12 HANABI
13 I See You
14 Forever in My Heart
15 Sunrise
16 Vision
17 CHANGE
18 One in a million
19 Beautiful World
20 ONE
ENCORE
21 愛、テキサス
22 SUMMER NUDE '13
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