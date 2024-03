山下智久がマカオ・上海のアジア2会場にて<TOMOHISA YAMASHITA ASIA TOUR2024 Sweet Vision+ Up-Close>を開催することが決定した。これは2023年に行ったアリーナツアー<TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 - Sweet Vision->の特別公演として行われるもの。マカオ公演は6月23日、上海公演は7月に行われる。会場含め詳細は後日、オフィシャルサイトにて発表される予定だ。

LIVE DVD/Blu-ray『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』



発売日:2024年5月22日(水)【FC限定盤:完全限定生産】内容(Blu-ray / DVD共通)1、TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision- ライブ映像2、ツアードキュメント映像(約33分収録)3、FC限定豪華フォトブック40P(約A4サイズ:縦27.4センチ・横19センチ)4、FC限定豪華スリーブケース(約A4サイズ:縦28センチ・横19.2センチ)価格DVD(2枚組):9,999円(税別)/ 10,998円(税込)/品番:LB9DV-0001Blu-ray(2枚組):10,499円(税別)/ 11,548円(税込)品番:LB9BR-0001■FC予約期間:3月24日(日)〜3月31日(日)※完全限定生産予約特典:缶バッチ【通常盤】内容(Blu-ray / DVD共通)1、TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision- ライブ映像2、フォトブック12P3、スリーブケース価格DVD:5,000 円(税別)/ 5,500 円(税込)品番:LB9DV-0002Blu-ray:5,500円(税別)/ 6,050円(税込)品番:LB9BR-0002【早期予約特典】予約期間:3月24日(日)〜4月1日(月)・タワーレコード:クリアファイル・HMV:マグネット・楽天ブックス:ステッカー・Amazon:ポストカード・TSUTAYA、セブンネット:ポスター【共通特典】・予約期間:発売日前日まで(※予定枚数に達しましたら終了いたします)・特典内容:トレーディングカード収録曲:全22曲(全商品共通)01 Anima02 A Million Suns03 抱いてセニョリータ04 Loveless05 You Make Me06 Dancing in a Dream07 Sweet Vision08 Face To Face09 YOUR STEP10 PARTY DON'T STOP11 明日晴れるかな12 HANABI13 I See You14 Forever in My Heart15 Sunrise16 Vision17 CHANGE18 One in a million19 Beautiful World20 ONEENCORE21 愛、テキサス22 SUMMER NUDE '13