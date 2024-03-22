中国の国家級知的財産権保護規範化市場、育成対象リスト発表

【新華社北京3月22日】中国国家知識産権局はこのほど、2024年度の国家級知的財産権保護規範化市場育成対象リストを発表した。同局は2021年に「知的財産権保護規範化市場育成プロジェクト」を第3陣の全国モデル事業創設活動保留プロジェクトリストに組み入れており、育成対象が選出、確定されたのは今回が初めて。

育成対象リストに入った市場30カ所の内訳はオフライン市場が28カ所、オンライン市場が2カ所。18省・自治区・直轄市に分布し、カテゴリーはスーパーマーケット・百貨店や家具、農産物・農業資材、金属建材、繊維・アパレルなど多岐にわたる。うち福建省と江西省、湖南省、広西チワン族自治区、陝西省の5省・自治区の市場は初めて選出された。

同局の担当者は次の段階として、取り組みを強化し、引き続き国家級知的財産権保護規範化市場の育成や認定、再検査などの作業を進める方針を表明。「商品取引市場の知的財産権保護規範」と「電子商取引（EC）プラットフォームの知的財産権保護管理」の国家標準適用を徹底し、オンライン・オフラインの商品取引市場の知的財産権保護に対する全プロセス管理の実現を積極的に指導し、ビジネス環境の最適化を進め、質の高い発展を力強く支えるとしている。