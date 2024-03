【モデルプレス=2024/03/22】歌手で俳優の山下智久が、2023年に開催したアリーナツアー「TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-」の特別公演として、マカオ・上海のアジア2会場にて「TOMOHISA YAMASHITA ASIA TOUR2024 Sweet Vision+ Up-Close」を開催することが決定。さらに、それに先駆け、2023年に行ったアリーナツアーの集大成の姿が詰まっているライブ映像がDVD/Blu-rayとして5月22日に発売される。

◆山下智久「Sweet Vision」アジアツアー決定

◆LIVE DVD/Blu-ray「TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-」商品概要

マカオ公演は6月23日、上海公演は7月に行う。会場含め詳細は後日、公式HPにて発表される。LIVE DVD/Blu-rayは、約5年ぶりとなるライブ映像作品として、オープニングからアンコールまでMCも含めた全22曲の収録でプレミアムなものとなっている。また完全限定生産のファンクラブ限定盤には約33分にも及ぶツアードキュメント映像が付き、更には、約A4サイズの豪華パッケージ(縦28センチ・横19.2センチ)と40ページに及ぶライブ写真のフォトブックが封入されている。(modelpress編集部)【FC限定盤:完全限定生産】<内容>(Blu-ray/DVD共通)1.TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision- ライブ映像2.ツアードキュメント映像(約33分収録)3.FC限定豪華フォトブック40P(約A4サイズ:縦27.4センチ・横19センチ)4.FC限定豪華スリーブケース(約A4サイズ:縦28センチ・横19.2センチ)・FC予約期間:3月24日〜3月31日※完全限定生産のため予定枚数に達したら予約期間中でも販売終了することがある・予約特典:缶バッジ【通常盤】<内容>(Blu-ray/DVD共通)1.TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision- ライブ映像2.フォトブック12P3.スリーブケース【早期予約特典】予約期間:3月24日〜4月1日・タワーレコード:クリアファイル・HMV:マグネット・楽天ブックス:ステッカー・Amazon:ポストカード・TSUTAYA、セブンネット:ポスター【共通特典】・予約期間:発売日前日まで(※予定枚数に達したら終了)・特典内容:トレーディングカード<収録曲:全22曲(全商品共通)>01.Anima02.A Million Suns03.抱いてセニョリータ04.Loveless05.You Make Me06.Dancing in a Dream07.Sweet Vision08.Face To Face09.YOUR STEP10.PARTY DON'T STOP11.明⽇晴れるかな12.HANABI13.I See You14.Forever in My Heart15.Sunrise16.Vision17.CHANGE18.One in a million19.Beautiful World20.ONEENCORE21.愛、テキサス22.SUMMER NUDE '13