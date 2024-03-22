山下智久、アジアツアー決定 5年ぶりライブDVD／Blu-ray発売も
俳優で歌手の山下智久が、2023年に開催したアリーナツアーの特別公演として、アジアツアー『TOMOHISA YAMASHITA ASIA TOUR2024 Sweet Vision＋ Up-Close』を行うことが決定した。
【写真】5年ぶりライブDVD／Blu-rayジャケ写2種一覧
同ツアーのマカオ公演は6月23日、上海公演は7月に開催。会場や上海公演の日程など詳細は、後日公式サイトで発表となる。
2023年のアリーナツアーがDVD／Blu-ray化されることも決定。約5年ぶりとなるライブ映像作品は、オープニングからアンコールまで、MCも含めた全22曲が収録される。
完全限定生産のファンクラブ限定盤は、約33分のツアードキュメント映像付き。さらに、ほぼA4サイズの豪華パッケージ（縦28センチ×横19.2センチ）と40ページにおよぶライブ写真掲載のフォトブックが同梱される。
■『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』収録曲
01. Anima
02. A Million Suns
03. 抱いてセニョリータ
04. Loveless
05. You Make Me
06. Dancing in a Dream
07. Sweet Vision
08. Face To Face
09. YOUR STEP
10. PARTY DON'T STOP
11. 明日晴れるかな
12. HANABI
13. I See You
14. Forever in My Heart
15. Sunrise
16. Vision
17. CHANGE
18. One in a million
19. Beautiful World
20. ONE
ENCORE
21. 愛、テキサス
22. SUMMER NUDE ’13
【写真】5年ぶりライブDVD／Blu-rayジャケ写2種一覧
同ツアーのマカオ公演は6月23日、上海公演は7月に開催。会場や上海公演の日程など詳細は、後日公式サイトで発表となる。
2023年のアリーナツアーがDVD／Blu-ray化されることも決定。約5年ぶりとなるライブ映像作品は、オープニングからアンコールまで、MCも含めた全22曲が収録される。
■『TOMOHISA YAMASHITA ARENA TOUR 2023 -Sweet Vision-』収録曲
01. Anima
02. A Million Suns
03. 抱いてセニョリータ
04. Loveless
05. You Make Me
06. Dancing in a Dream
07. Sweet Vision
08. Face To Face
09. YOUR STEP
10. PARTY DON'T STOP
11. 明日晴れるかな
12. HANABI
13. I See You
14. Forever in My Heart
15. Sunrise
16. Vision
17. CHANGE
18. One in a million
19. Beautiful World
20. ONE
ENCORE
21. 愛、テキサス
22. SUMMER NUDE ’13