BABYMONSTER ルカ、タイトル曲「SHEESH」個人予告映像を公開…格別なオーラ

YG ENTERTAINMENTの新人ガールズグループBABYMONSTERがルカの予告映像を公開し、ファンの注目を集めた。YGは本日(22日)、公式ブログを通じて「BABYMONSTER - 'SHEESH' TEASER | RUKA」を掲載。映像からは、視線を圧倒するルカの格別なオーラが感じられる。なびく髪の毛と、正面を見つめる眼差しが印象的だ。ヒップホップバイブを醸し出す仕草と、タイトル曲「SHEESH」に合わせて時々刻々と変わる表情も強烈で、独特な表現力を実感させた。

特に前日のアヒョンの映像でも登場していたサビが、再び耳元を魅了。ダークであるが、リズミカルなメロディが早くも病みつきになるという反応が相次いだ中、今後公開される予告コンテンツで一層多彩なサウンドが加わる予定で、音楽ファンの関心が高まっている。これに先立って、YGは「『SHEESH』はバロックスタイルのピアノ旋律、そして壮大なシンセサイザーサウンドが印象的なヒップホップジャンルのダンス曲だ」と伝えた。“驚き”を意味する感嘆詞を活用したタイトルのように、世界を「SHEESH」にするBABYMONSTERの新たな音楽の世界に注目が集まっている。BABYMONSTERは4月1日、1stミニアルバム「BABYMONS7ER」を発売する。タイトル曲「SHEESH」を含め、「MONSTERS(Intro)」「Stuck In The Middle(7 ver.)」「BATTER UP(7 ver.)」「DREAM」「Stuck In The Middle(Remix)」など、7つのトラックで構成される。