メジャーリーグベースボール(MLB)2024シリーズの公式戦324試合を生中継するABEMAは、3月20日(水)に韓国・ソウルで開催されたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスのMLB開幕戦を無料生中継し、リアルタイムでの視聴者数は2023シーズンの開幕戦と比べて2.6倍伸長し、2021年から行ってきた「ABEMA」MLB中継史上最多を記録する数値となった。

3月20日に行われた開幕戦の中継では、スペシャルゲストとして中居正広がABEMAに初出演。同じくスペシャルゲストとして出演した元プロ野球選手の古田敦也とともに、大谷翔平選手や山本由伸投手らが所属するドジャースと、ダルビッシュ有投手や松井裕樹投手らが所属するパドレスによる“夢の対決”の熱狂を、現地・韓国からリポートした。また解説として里崎智也や西岡剛、スタジオゲストとして松田宣浩が登場したほか、番組内のVTRには五十嵐亮太や谷繁元信が出演するなど、ABEMAならではの豪華ゲストと解説陣とともに生中継を行った。現在ABEMAでは、“夢の対決”の名場面を振り返ることができる「ハイライト映像」を無料で配信中だ。(URL:https://abema.tv/video/title/239-207?s=239-207_s20&eg=239-207_eg10)

3月20日の生中継でのリアルタイムの視聴者数が「ABEMA」MLB中継史上最多を記録したほか、昨シーズンの開幕戦と比べてテレビデバイスでの視聴は約4.6倍に伸長。テレビデバイスにおけるリアルタイムの視聴者数も「ABEMA」MLB中継史上最多となり、ライフスタイルに合わせて様々なデバイスでABEMAにおけるスポーツ観戦が楽しまれた。また年齢別では、最も視聴者数が増加したのは20〜34歳女性で、昨シーズンの開幕戦と比べて約4.7倍増加。大谷選手をはじめとする日本人選手の活躍によってMLB自体の注目度も高まり、多くの視聴者の方が男女の垣根を越えて熱戦をABEMAで見た模様だ。

2021年から行ってきた「ABEMA」MLB中継において、2023シーズンのABEMAでの総視聴数は2.6億回を超え、視聴者数は2022年シーズンと比べて1.6倍へと増加。年々、日本人選手の活躍を中心としたMLBへの注目が高まるとともに、ABEMAでいつでもどこでも時間や場所にとらわれることなく、MLBを楽しむ視聴者の方が増えている。

ABEMAでは今シーズン、ドジャース戦やパドレス戦をはじめ、今永昇太投手や鈴木誠也選手が所属するシカゴ・カブス戦、千賀滉大投手や藤浪晋太郎投手所属のニューヨーク・メッツ戦のほか、昨年に引き続きロサンゼルス・エンゼルス戦などを含む様々なMLB公式戦324試合を生中継。3月29日・午前5時10分からは、ドジャースとセントルイス・カージナルス による注目の本国開幕戦を無料生中継。その他、厳選試合を毎週無料で伝えていく。

■MLB2024年シーズン「ABEMA」生中継概要



シリーズページURL:https://abema.tv/video/title/239-207

ジャンルページURL:https://abema.tv/video/genre/sports/baseball/mlb

ABEMA MLB公式X:https://twitter.com/MLB_ABEMA

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com