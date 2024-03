今月10日に開催された第96回アカデミー賞では、歌曲賞にノミネートされていた「I’m Just Ken」(映画『バービー』より)のライヴ・パフォーマンスにスラッシュが参加したことが話題の1つとなったが、スラッシュは当初、出演依頼を断っていたそうだ。その時期、スラッシュfeat.マイルス・ケネディ&ザ・コンスピレイターズのアジア・ツアーの真っ最中で、受賞式の前日(9日)には韓国で、授賞式の2日後(12日)にはフィリピンで公演が予定されていた。スケジュール的に無理だと辞退したが、彼の出演を望む主催者側が、彼に代わりスケジュールを調整したという。

