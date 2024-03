スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を展開する「PGA」

そんな「PGA」が、2024年5月3日(金)〜5月5日(日)の3日間、インテックス大阪にて開催される「大阪コミックコンベンション2024(大阪コミコン2024)」にブースを出展!

会期中は、「PGA」から展開されている『Premium Style』の「マーベル」や「スター・ウォーズ」のスマートフォンアクセサリーなどが販売されます☆

PGA「大阪コミコン2024」ブース

※「大阪コミコン2023」での出展時画像

出展期間:2024年5月3日(金)〜5月5日(日)

2024年5月3日(金)から5月5日(日)の3日間に開催される「大阪コミックコンベンション2024(大阪コミコン2024)」

最新技術を使った様々なゲームや体験、コミックや映画の最新情報、アメリカや世界の製品やレア物グッズ展示、ハリウッドスターとの撮影会・サイン会などが実施されるポップカルチャーのイベントです。

そんな「大阪コミコン2024」の開催期間中、スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を展開する「PGA」がブースを出展。

「PGA」ブースでは、「マーベル」や「スター・ウォーズ」のスマートフォンアクセサリーなどが続々登場!

大阪コミコン2024先行販売のグッズも並びます。

様々なスマートフォンケースのほか、「マーベル」「スター・ウォーズ」デザインの充電器など、ファン必見のグッズが販売されるブースです☆

「マーベル」「スター・ウォーズ」のスマートフォンアクセサリーなどが並ぶ3日間限定のブース。

2024年5月3日(金)〜5月5日(日)の3日間、「大阪コミコン2024」に出展される「PGA」ブースの紹介でした☆

