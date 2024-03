長崎の野外イベント『Sky Jamboree 2024』第1弾発表、10-FEET、ストレイテナー、SiM、WurtSが出演決定

2024年8月25日(日)、長崎市・稲佐山公園野外ステージにて開催される野外イベント『Sky Jamboree 2024 ~one pray in nagasaki~』の第1弾出演アーティストが発表された。

今回発表されたアーティストは、10-FEET、ストレイテナー、SiM、WurtSの4組。

そのほか追加の出演者やイベントの詳細は後日発表となるので、公式サイトやSNSなどを要チェックしよう。

コメント

『Sky Jamboree 2024 ~one pray in nagasaki~』第1弾出演者を発表します。

第1弾で発表させていただくのは、Sky Jamboreeの魂10-FEETとストレイテナー、そして実に10年ぶりの稲佐山登場となるSiM、初出演のWurtS、以上4組です。

スカジャンらしいスカジャンを追い求め、今年も“One Day, One Stage, One Pray in Nagasaki!”。

同じ夏は二度来ない、24回目のスカジャンの夏がいよいよ始まります。