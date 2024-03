ハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、アメリカ発の大人気テレビアニメ『スポンジ・ボブ』とコラボレーション!

2024年4月25日(木)から期間・数量限定で「モスバーガー×スポンジ・ボブ 春のラッキーバッグ」が登場します。

福袋の販売額相当の“お食事補助券”と、トートバッグなど『スポンジ・ボブ』のかわいいグッズ4種が入った“春の福袋”です☆

モスバーガー「スポンジ・ボブ 春のラッキーバッグ」

価格:5,000円(税込)※数量限定。販売は1人5個まで

販売開始日:2024年4月25日(木)〜

※なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なります

予約期間:2024年4月2日(火)15時〜4月18日(木)

※事前予約はネット受付のみ

※予約期間内になくなる可能性があります

※予約は一人5個まで

受取期間:2024年4月25日(木)〜5月2日(木)

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーでは2010年より、オリジナルグッズなどが入った福袋を年末に販売し、毎年人気を集めています。

さらに2021年からは“夏の福袋”、2022年からは“春の福袋”と、時期に合ったグッズの入った季節ごとの福袋も販売し、人気を集めています。

今回は「新学期×おでかけ」をテーマに、アメリカ発の大人気テレビアニメ「スポンジ・ボブ」とのオリジナルコラボグッズの入った“春の福袋”が登場!

かわいらしい専用袋に「ロープトートバッグ」「ハンドタオル」「パスケース」「スクエアポーチ」「お食事補助券※ 5,000円相当(500円×10枚綴り)」が入っており、かわいいだけでなくお得なセットとなっています☆

ロープトートバッグ

サイズ:約W480×H310×D100mm

素材:綿、ポリエステル

「ロープトートバッグ」はノートパソコンやA4サイズが余裕で入る大きさのマチがあるトートバッグです。

カラフルなロープ状の持ち手がポイントで、しっかりした作りになっているため、通勤や通学、おでかけにもぴったりです。

ハンドタオル

サイズ:約W300×H300mm

素材:綿

手触りの良いジャガード仕様で、少し大きめサイズの使い勝手の良いハンドタオルです。

「スポンジ・ボブ」の世界観を楽しめるカラフルなデザインもかわいい☆

パスケース

サイズ:約W135mm×H119mm

素材:PVC、ポリエステル

バッグの持ち手などに取り付けて楽しめる「パスケース」

「スポンジ・ボブ」や「パトリック」たちが集まった、楽しいデザインです☆

スクエアポーチ

サイズ:約W200mm×H140mm×D80mm

素材:ポリエステル

容量がたっぷりで内側にもかわいいデザインが入った「スクエアポーチ」です。

「スポンジ・ボブ」の目と鼻が描かれた、大胆なデザインが印象的。

裏には「モスバーガー×スポンジ・ボブ」のロゴ入りです。

お食事補助券

5,000円分(税込)(500円×10枚綴り)のお食事補助券です。

有効期限は2024年7月末まで。

専用袋(紙製)

「モスバーガー×スポンジ・ボブ 春のラッキーバッグ」の雑貨4種と「お食事補助券」は、元気いっぱいな「スポンジ・ボブ」がかわいい専用の紙袋に入っています。

新学期×おでかけをテーマにした、「スポンジ・ボブ」の“春の福袋”。

「モスバーガー×スポンジ・ボブ 春のラッキーバッグ」は、全国のモスバーガーにて2024年4月25日(木)から期間・数量限定で発売です☆

