ファッションにコスメ、インテリアなど豊富なグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、後ろからも取り出して使える「スヌーピー」デザインの両面から使えるカウンター上収納ボックスを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」両面から使えるカウンター上収納ボックス

価格:各11,800円(税込)

サイズ:幅35、奥行21、高さ24cm

耐荷重量:天板 1kg

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンに、パンやお菓子を、お店のように陳列できる「スヌーピー」デザインの両面から使えるカウンター上収納ボックスが登場。

ショーケース風に収納できるボックスの前面に取り付けられた扉は、中を確認しやすいアクリル仕様です!

パカっと開いて、しまったものが取り出しやすい構造なのも嬉しいポイント。

後ろは引戸になっているので、カウンターに置いても使えます。

天面にあしらわれた「スヌーピー」のアートもかわいらしい、遊び心あるデザインに仕上げられたキッチン雑貨です☆

パン(アイボリー)

トースターを眺める「スヌーピー」がかわいい収納ボックスは、キッチン周りやダイニングにもぴったり。

天面には、焼けた食パンを持つアートがあしらわれています。

前からも後ろからも出し入れできる、機能的で使いやすい収納ボックス。

後ろの引戸穴が食パン型なのもポイントです!

カフェ(ナチュラル)

クッキーを食べる「スヌーピー」が描かれたカフェ風のデザイン。

天面のプリントは、焼けたクッキーを運ぶ「スヌーピー」のイラストです。

お家でくつろぐカフェタイムにもマッチしそうなカウンター上収納ボックス。

引戸穴はコーヒーカップ型で、細かいところにもデザインのこだわりが感じられます☆

パンやお菓子をショップ風に収納できる、前後どちらからも出し入れしやすい収納ボックス。

「スヌーピー」両面から使えるカウンター上収納ボックスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です!

