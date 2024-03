ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、コーディネートのアクセントにもなる、ディズニーデザイン「フリルハイソックス2柄セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フリルハイソックス2柄セット」

© Disney

価格:990円(税込)

サイズ:16〜18、19〜21

素材:綿、ポリエステル、その他

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターのアイコンモチーフがかわいいハイソックス。

ハイソックスタイプなのであたたかく、そしてワンピースなどとも相性が抜群です!

また履くだけで、いつものコーディネートがさらにオシャレに☆

履き口のフリルも自分で履きたくなる可愛さです。

デザインは『アナと雪の女王』と、「ディズニープリンセス」の2種類がラインナップされています。

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』デザインのハイソックス。

白と水色は「エルサ」、ネイビーは「アナ」のドレスのイメージにぴったり。

どちらにも雪の結晶のプリントがあしらわれています。

コーディネートに合わせやすいカラーなのでデイリー使いに重宝しそう!

ディズニープリンセス

© Disney

「ディズニープリンセス」デザインのハイソックス。

『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『美女と野獣』の「ベル」モチーフのセットです☆

© Disney

「ラプンツェル」モチーフはドレスをイメージしたデザインで、甲の部分に施された編み上げリボンの模様がポイント。

「ベル」モチーフは本や真っ赤なバラなど、劇中に登場するキーアイテムがプリントされています。

© Disney

<素材アップ>

それぞれ、履き口はフリル使いに◎

足元を華やかに演出してくれます。

キャラクターのアイコンモチーフなので派手すぎず、シーン問わず履きやすそう。

コーディネートのキュートなアクセントにもなる、ディズニーデザイン「フリルハイソックス2柄セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

