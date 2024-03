祇園のママに聞く！ 京都で「お花見おつまみ」を買うならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は桜を見ながら食べたい「お花見おつまみ」です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

お花見おつまみを買うなら?

お花見シーズンに一度は訪れたい京都。お店での食事も良いけれど、おいしい「おつまみ」を買って外でいただくのも楽しいひととき。

「どちらもお酒がすすむおつまみどす」と宏美ママ。お気に入りの2軒を教えてもらいました。

MED(神宮丸太町)

1軒目は河原町通沿いにあるテイクアウト惣菜の専門店「MED(メッド)」。ランチタイムにはお弁当も人気です。エビフライやチキンカツなどの洋風惣菜が1,000円以下で購入でき、大人も子供も大満足!

オードブル ピンチョス 2名様用 4,280円 写真:お店から

オードブル ファミリア 4名様用 11,000円 写真:お店から

宏美ママ

御所南の地下50mから汲み上げた天然水を使って調理されてるサラダ、前菜、メイン、フライ(細かい衣、軽くてサクサク)……。1品ずつも買え、最近新たに出された3種あるオードブルセット、これでお花見するのを楽しみにしてるところどす。

店内 写真:宏美ママ

宏美ママ

すぐ売り切れますが日替わり弁当、3日前までに要予約の各種洋食弁当もおすすめ!

色々な種類の洋風惣菜が並ぶ 写真:宏美ママ

ELOVE(烏丸)

<店舗情報>◆MED住所 : 京都府京都市中京区河原町通り竹屋町上る西側TEL : 075-231-1984

烏丸駅から1分の「ELOVE(エラブ)」は農家直送の野菜を使ったイタリアン。デリカテッセンエリアではシェフこだわりの食材を使った惣菜が常時15種類以上並びます。

バラエティ豊かな惣菜 写真:お店から

宏美ママ

農家さんの野菜販売、レストランもされていて、入口すぐのデリカテッセンでは、こちらも1品ずつ買え、オーダーメイドのオードブルセットもあります。

ワインにピッタリ 写真:お店から

宏美ママ

私が一番好きなのはぜいたくグリルセット。ミートは国産牛ハンバーグ、フィッシュは43℃で低温調理されたサーモンのレア焼き、どちらも前菜類ももちろんおいしいのどすけど、特に10種の焼き野菜のファン! お弁当でこのおいしさ、素材、扱い、焼き方、こだわったはります。

ぜいたくグリルセット(ミート) 1,200円 写真:宏美ママ

ぜいたくグリルセット(フィッシュ) 1,200円 写真:宏美ママ

<店舗情報>◆ELOVE住所 : 京都府京都市中京区帯屋町585TEL : 050-5869-0313

文:古川宏美・食べログマガジン編集部



※価格は全て税込

