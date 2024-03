EXILE THE SECOND

福井市の地域活性化連携協定の締結先であり、社会貢献及び地方創生活動を継続的に行っている株式会社LDH JAPAN所属のEXILE THE SECONDによる北陸新幹線福井開業を記念したイベント『EXILE THE SECONDエクスクルーシブトークin福井市』が、3月20日に福井駅前の複合施設ハピリン3階にあるハピリンホールで開催された。

これまで福井市とLDH JAPAN は、福井駅前の複合施設ハピリンで2022年夏に行った『EXILE LIVE TOUR 2021“RED PHOENIX”』とのコラボイベント『FUKUI PHOENIX FESTIVAL feat. RED PHOENIX』や、LDH kitchen運営の店舗を始め系列以外の人気飲食店とも展開してきた都市圏での数々の食フェア、LDH JAPAN監修による『ふくいとそば。』のパンフレットやポスターといった一連の在来種そばプロモーション、女性誌及び番組と連動したメディア企画、新規就業や移住定住促進を意図した小澤雄太(劇団EXILE)出演の森林の魅力コンテンツ広域発信動画『FORESTRYきといきる。』、去る2024年1月Live & Restaurant LDH kitchen THE TOKYO HANEDAにて開催されたEXILE OFFICIAL FAN CLUB EVENT『ケンチのイッテキ THE REAL 北陸新幹線福井開業記念編』(協力:福井市/福井市観光協会)など、食や農林水産業からシティプロモーションへと連携の領域を広げながら歩みをともにしてきた。

先の3月16日北陸新幹線福井開業当日の朝には福井市食のPR大使にして『福井市特別1日駅長』に任命された橘ケンチがJR西日本主催の『北陸新幹線金沢〜敦賀間開業式典・福井駅出発式』及び福井市主催イベント『北陸新幹線ウェルカムフェスタ』に出席しており、今回わずか4日でEXILE THE SECONDのメンバーとともに戻ってくることとなったこの日の『EXILE THE SECONDエクスクルーシブトークin福井市』。東京から直通で足を運べることへの橘ケンチの感想を始め、メンバーそれぞれの挨拶からイベントがスタート。まずは、福井市とLDH JAPANの地域活性化連携協定締結の折に式にも参列したEXILE SHOKICHIが「締結式ではもちろん番組収録で訪れた際も福井市のみなさんとLDH JAPANの絆を至るところで感じました」と語れば、福井市と姉妹都市で2024年に提携30周年を迎える熊本市出身のEXILE NESMITHも「今後福井市さんと地元・熊本市との橋渡しができたら」といった来福で生まれた気持ちを披露した他、現在さんじのおやつ観光交流センター店にてPOP UP STOREを開催中であるAMAZING COFFEEをプロデュースするEXILE TETSUYAは橘ケンチとともに社会貢献及び地方創生に携わる身として「素敵な取組を目や耳にするたびにケンチには1日も早く福井市に連れてきてほしかった」と福井市×LDH JAPANの取組の充実ぶりにも言及。そしてEXILE AKIRAは、「あの日みなさんからおもてなしの気持ちをいただいて気合いが入ったことを思い出します」とコロナ禍を経た2022年2月、『EXILE LIVE TOUR 2021“RED PHOENIX”』初日のサンドーム福井でEXILEエンタテインメントを復活させた日の想いを口にした。

その後も、橘ケンチが越前福井の銘醸蔵である黒龍酒造及び常山酒造とコラボした日本酒2種『黒龍 あどそ 橘』&『常山橘』の発売や好評企画『ふくいとそば。The Booklet』第2版といった福井市とLDH JAPANによる一連の北陸新幹線福井開業記念企画を「初めての試みや特別な企画をきっかけに多くの方にこの街の魅力を知っていただきたかった」(橘ケンチ)と話題にしながら、お客さんからの質問に応えるコーナーを挟んで最後には客席をバックに記念撮影を実施。終始楽しい雰囲気に満たされる中、あっという間の60分間を終えたのだった。

そして、福井市を後にしたEXILE THE SECONDの5人が次に向かうのは、延伸された北陸新幹線で福井から乗り継ぎなしでつながった3月23日(土)24日(日)『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024 “THE FAR EAST COWBOYZ”』長野ビッグハット2デイズ公演。北陸新幹線福井開業を機に〈100年先の未来を創る〉との夢を乗せてすでに走り出している福井市×LDH JAPANの取組はもとより、彼ら本来の音楽的発露の場であるライヴにおいてもそのエンタテインメントの本領を体感したいところだ。【『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024 “THE FAR EAST COWBOYZ”』情報】掲題:EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024 “THE FAR EAST COWBOYZ”日程:2024年3月23日(土)24日(日)会場:長野ビッグハット詳細:EXILE mobile(https://m.ex-m.jp/Artist/index/416)【EXILE THE SECOND福井市主催トークイベント情報】掲題:EXILE THE SECONDエクスクルーシブトークin福井市日程:2024年3月20日(水祝)会場:ハピリンホール〒910-0006福井県福井市中央1- 2-1ハピリン3階(https://nigiwai.ftmo.co.jp/)出演:橘ケンチ/EXILE TETSUYA/EXILE NESMITH/EXILE SHOKICHI/EXILE AKIRA