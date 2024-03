ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

そんな「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」から、「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いするグッズが2024年3月22日(金)より登場!

「ドナルドダック」のトレードマークである”マリン”がテーマの、お祝いムードあふれるデザインのアパレルや家具、バッグなど全10品が販売されます☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年グッズ

発売日:2024年3月22日(金)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

千趣会の通販事業「ベルメゾン」で展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」

そんな「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」から、1934年公開の『かしこいメンドリ』でスクリーンデビューし、6月9日に誕生日を迎える「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したグッズが登場!

「ドナルドダック」の90周年を記念したアートを取り入れたスペシャルグッズ全10品が展開されます。

「ドナルドダック」のトレードマークである”マリン”をテーマに、ブルーを基調とした爽やかなデザインの「ホームアイテム」と、大人が楽しめるデザインの「ファッションアイテム」です☆

引出し付きコレクションラック「ドナルドダック」

価格:29,900円(税込)

カラー:1色

サイズ:1サイズ

大切なグッズをかわいく飾れるコレクションラック。

かわいい足型土台のスタンドで、お気に入りのぬいぐるみを固定して飾って楽しめます。

引き出しの取っ手も「ドナルドダック」の足型になっているのがこだわりポイントです☆

存在感のあるアクリルスタンド「ドナルド&ファミリー」

価格:2,290円(税込)

カラー:3柄(バースデーケーキ、ネイビーブレザー、マリンクルーズ)

サイズ:1サイズ

90周年特別アートを使用したアクリルスタンド。

「ドナルドダック」はもちろん、「デイジーダック」や叔父さんの「スクルージ・マクダック」、3人の甥っ子「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」、祖母の「グランマ・ダック」、姉の「ダンベラ・ダック」も登場しています!

かわいい足型の土台にパネルを2枚重ねた立体的な作りで存在感たっぷりです。

遮光・遮熱カーテン「ドナルド&ファミリー」

価格:8,990円〜13,900円(税込)

カラー:1色

サイズ:10サイズ

「ドナルドダック」をイメージした、爽やかなブルーストライプデザインの遮光カーテン。

お部屋に馴染みやすいデザインで、さりげなく「ドナルドダック」たちを身近に感じることができます☆

一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン「ドナルド&ファミリー」

価格:7,990円〜11,800円(税込)

カラー:1色

サイズ:9サイズ

90周年のお祝いにぴったりな賑やかな特別アートのデザインのレースカーテン。

主役の「ドナルドダック」をはじめ、「デイジーダック」や「スクルージ・マクダック」「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」が勢ぞろい!

「ドナルドダック」をみんなで囲んで一緒にお祝いしている気分を味わうことができます。

ユニセックスオーバーサイズデニムシャツ「ドナルド&ファミリー」

価格:6,990円(税込)

カラー:1色

サイズ:S、M、L、LL

90周年の特別アートを贅沢に刺繍した、ライトオンスデニムシャツです。

さわやかなブルーは、夏らしさも演出してくれます。

胸元には「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」が、背中には、「ドナルドダック」「デイジーダック」「スクルージ・マクダック」「グランマ・ダック」「ダンベラ・ダック」が刺繍されています。

シルバーバングル[日本製]「ドナルドダック」

価格:29,900円(税込)

「ドナルドダック」の足形デザインのかわいいバングル。

6月の誕生石ムーンストーンがあしらわれた、「ドナルドダック」好きにはたまらないアイテムです。

高級感のある収納ケース付きで、プレゼントにもぴったりです☆

本革リュックサック[日本製」(ディズニー/ダコタ)「ドナルド&ファミリー」

価格:44,900円(税込)

足型チャームがついた本革リュックサック。

「ドナルドダック」がさりげなく型押しされている、普段使いしやすいデザインです。

内生地には「ドナルドダック」の家族がプリントされた、長く使えるリュックサックです☆

本革長財布[日本製](ディズニー/ダコタ)「ドナルド&ファミリー」

価格:29,900円(税込)

「ドナルドダック」の足型の引き手がポイントの本革の長財布。

深みのあるネイビーカラーに、前面に「ドナルドダック」が型押しされた落ち着いたデザインです。

内生地には「ドナルドダック」のファミリーがプリントされており、振り分けタイプで使いやすい仕様のお財布です。

2024年に、スクリーンデビュー90周年を迎える「ドナルドダック」

そんな「ドナルドダック」のトレードマークである「マリン」がテーマのブルーをベースに、お祝いムードあふれるデザインのアイテムが登場します。

ベルメゾン ディズニーの「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年グッズは、2024年3月22日(金)よりベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて発売です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダックファミリーデザインの雑貨・アパレル・インテリア!ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年グッズ appeared first on Dtimes.