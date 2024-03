TOMORROW X TOGETHER、6thミニアルバム「minisode 3：TOMORROW」Romantic ver․のコンセプトフォト＆映像を公開

TOMORROW X TOGETHERが名画から飛び出したようなビジュアルをアピールした。彼らは本日(22日)、6thミニアルバム「minisode 3:TOMORROW」Romanticバージョンのコンセプトフォトと映像を公開した。今回のコンセプトでは、誰かを待つ少年の姿をロマンチックに表現した。特に、愛に気づく象徴として“バラ”が活用された。コンセプトフォトでメンバーたちは、壁にもたれて座ったり、ガラスケースの中に置かれた枯れていくバラを見つめたり、バルコニーに立って遠くを見つめている。それぞれ異なる行動をしているが、愛を懐かしむ少年の切なさを感じさせる。

「Romantic」バージョンのコンセプト映像では、5人のメンバーの魅惑的なビジュアルと象徴的なオブジェであるバラ、ファンタジー小説の騎士を連想させる衣装が合わさり、ロマンチックな雰囲気を最大化する。また、「And yet, I have a feeling I'll see you someday(それでもいつか君に出会える気がする)」というヨンジュンのナレーションが印象的だ。TOMORROW X TOGETHERは4月1日の午後6時、「minisode 3:TOMORROW」を発売する。「minisode 3:TOMORROW」は、過去の約束を思い出して、約束していた“君”を一緒に探しに行く物語を描く。今回のアルバムで彼らは、「君と一緒に過ごす明日が希望で救い」という自分たちだけの救いの物語を披露する予定だ。