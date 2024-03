ソン・スンホン、約5年ぶりの日本ファンミーティング開催決定！本日よりファンクラブ先行受付スタート

韓国を代表するトップ俳優ソン・スンホンのファンミーティングの開催が決定した。彼が日本でファンミーティングを行うのは約5年振りだ。本日(22日)12:00よりファンクラブ会員最速チケット先行受付が開始された。1996年に放送されたMBC「男3人女3人」でデビューした彼は、SBS「ハッピートゥゲザー」「ラブストーリー」「ポップコーン」「ローファーム」、MBC「エデンの東」「マイ・プリンセス」「師任堂(サイムダン)、色の日記」、OCN「プレーヤー 〜華麗なる天才詐欺師〜」、tvN「ボイス4:審判の時間」、Netflix「配達人 〜終末の救世主〜」などに出演し、人気を博した。

また彼は、4月10日にKアリーナ横浜で開催される新授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024」の大賞のプレゼンターに抜擢された。

■公演概要

「2024 SONG SEUNG HEON FANMEETING IN JAPAN あなたのもとへ」

【日程・会場】

東京都江戸川区文化センター 大ホール

2024年5月25日(土)

1部:開場 14:00 / 開演 14:30

2部:開場 18:00 / 開演 18:30



【チケット料金】

・VIP席:\21,000(税込)

※客席前方エリア(前方12列目前後まで)、終演後お見送り会付き、団体写真撮影、サインフォトカード、サイン入りポスター抽選参加権

・指定席:\14,300(税込)

※終演後お見送り会付き、サインフォトカード



【チケット発売日】

3/22(金)12:00〜3/31(日)23:59までオフィシャルファンクラブ会員最速チケット先行受付開始

期間中にファンクラブに入会いただいたお客様もエントリー可能です。

お申し込み方法や公演の詳細は以下よりご確認ください。

詳細はこちら



チケット一般発売日:2024年4月27日(土)10:00から予定



【注意事項】

※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)

※4歳以上チケット必要。3才以下でもお席が必要な場合は有料。

※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。

※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。

※座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。視界不良によるチケットの払い戻しはできません。

※団体写真撮影はSONG SEUNG HEONとお客様10名-20名との団体撮影となります。

※団体写真はDropboxなどの共有URLにて撮影されたお客様のみ全体に展開されます。

※VIP席は販売状況によりエリアを拡大する場合がございます。

※お客様都合による払い戻しは一切行いません。あらかじめご了承ください。



・公演に関するお問い合わせ

サンライズプロモーション東京:0570-00-3337



・チケット申込に関するお問い合わせ

イープラス



主催・制作:iTONY INTERNATIONAL

企画:KING KONG by STARSHIP / concept.k

協力:ALL-IN ENTERTAINMENT / MY ENTERTAINMENT

運営:サンライズプロモーション東京