『ウマ娘 5th EVENT GO BEYOND -NEW GATE- 』イープラスにて入場チケットを購入していると配信チケット割引 『ウマ娘 プリティーダービー』アニメシリーズ4作品がABEMAで1週間全話無料配信中

「ウマ娘」初のアリーナツアー第4公演『ウマ娘 5th EVENT GO BEYOND -NEW GATE- 』が「ABEMA PPV ONLINE LIVE(アベマ ペイパービュー オンライン ライブ)」(※1)にて生配信されることを記念し、『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズ4作品のライブ直前全話無料一挙放送が開始されたことがわかった。

(※1)「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。2023年5月29日よりチケットの購入方法がABEMAコインから、アプリ内購入とWebブラウザ購入(クレジット決済のみ)に変更になりました。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。

(C)2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会 (C)2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会 (C) Cygames, Inc. (C)2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

2024年3月21日(木)朝8時から、当日22日(金)朝にかけて、TVアニメ第1期『ウマ娘 プリティーダービー』、TVアニメ第2期『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』、配信アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』、TVアニメ第3期『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』の4作品を順次全話無料一挙放送。また全作品、放送後1週間、全話無料で楽しめる。

なお、アリーナツアー最終公演となる、第4公演『ウマ娘 5th EVENT GO BEYOND -NEW GATE- 』は、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて2024年3月22日(金)、23日(土)の両日生配信される。

自分好みのアングルに切り替えライブを楽しめるマルチアングル付き視聴チケット(※2)や、豪華グッズが付いたグッズ付き視聴チケット、さらにはチケット購入者全員への「ウマ娘 5th EVENT 第4公演 -NEW GATE- 限定 デジタルギフト」プレゼントなど、配信だけの特典も盛りだくさんになっている。

(※2)マルチアングル付き視聴チケットでは「マルチアングル機能」を使用いたします。ご使用にあたり、以下の注意事項を必ずお読みください。

またイープラスにて入場チケットを購入した人を対象とした配信チケットの割引も実施されている。詳細は『ウマ娘 5th EVENT GO BEYOND』公式サイト(欄外に掲載)を確認してほしい。